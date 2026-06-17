El IES Extremadura de Montijo tratará de poner en valor la FP a través de un documental

El IES Extremadura de Montijo, a través del proyecto RedTalentoFP y junto a nueve centros de educación secundaria más, presentará el jueves 18 de junio un documental acerca de la importancia de la formación básica. El estreno de 'Todo empieza en una silla' tendrá lugar en el Teatro Calderón de Montijo a las 11.00 horas y tratará de poner en valor esta modalidad de enseñanza, orientada a acercar al alumnado al mercado laboral.

El documental se centra en personas que han encontrado en la FP una oportunidad para crecer, emprender y construir su futuro profesional en la región. La proyección también supone el broche final a RedTalentoFP, un proyecto de innovación educativa liderado por el instituto de educación secundaria de Montijo que, durante el curso 2025/2026, ha conectado a centros educativos, empresas e instituciones de toda la región con el objetivo de reforzar el vínculo entre la formación y el tejido productivo extremeño.

Esta pieza audiovisual reúne los testimonios de seis personas cuyas trayectorias están ligadas a la Formación Profesional desde perspectivas muy diferentes. Una directora jubilada, una profesora, una estudiante, dos empresarios y un responsable de la administración pública comparten experiencias que reflejan cómo la FP ha influido en sus vidas personales y profesionales.

Actividades complementarias

Entre las acciones desarrolladas dentro de este proyecto destacan también actividades relacionadas con la inteligencia artificial, la orientación profesional, la FP Dual, la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el emprendimiento y la promoción del talento joven. También ha impulsado visitas a empresas, encuentros con profesionales, ferias de empleo y experiencias de aprendizaje vinculadas a sectores estratégicos para la economía regional.

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El estreno de 'Todo empieza en una silla' busca reforzar el reconocimiento social a la FP, una modalidad formativa con altos índices de empleabilidad. Para tratar de acercarla a la ciudadanía se ha apostado por una promoción desde una perspectiva cercana y humana, mostrando experiencias reales y favoreciendo el contacto directo entre centros educativos, empresas y futuros profesionales.