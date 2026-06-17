'Ludipark' acercará el ocio infantil a 30 municipios de Badajoz en verano

El circuito itinerante 'Ludipark' de la Diputación de Badajoz llevará parques recreativos e hinchables a niños y jóvenes de 30 municipios de la provincia durante la época estival. Esta segunda edición tiene como objetivo ofrecer una alternativa de ocio dinámico en territorios rurales, combatiendo el sedentarismo vacacional y alejando a los menores de las pantallas en entornos supervisados por personal cualificado.

La iniciativa arrancará el próximo viernes 19 de junio en La Albuera y recorrerá a lo largo del verano 29 municipios más, entre ellos Palomas, Usagre y Villanueva del Fresno. El programa finalizará el 11 de septiembre en la localidad de Valdehornillos.

Durante la presentación, Ricardo Cabezas, diputado del Área de Deportes, ha destacado el carácter sólido y planificado de este programa, fruto de la gestión eficaz de los recursos públicos gestionados para toda la provincia. "Hoy volvemos a demostrar que este tipo de proyectos dirigidos a la dinamización deportiva y a dotar de vida a los municipios del entorno rural, tienen un recorrido estable", ha afirmado el diputado.

Actividades refrescantes

Ante las altas temperaturas, 'Ludipark' aporta una solución idónea al trasladar hinchables y actividades lúdicas más frescas a los municipios, distribuidas en franjas específicas de ocho horas por localidad. La programación de este año aspira a hacer de la temporada estival de los municipios pacenses "una experiencia inolvidable" mediante jornadas de entretenimiento que incluirán diversión con espuma, pintura, agua y circuitos diseñados para el disfrute y el desarrollo psicomotriz de los menores.

En la presentación también ha intervenido el alcalde de Valverde de Llerena, Andrés Gómez, una de las localidades en la que estará 'Ludipark', que ha asegurado que “gracias a iniciativas gratuitas como esta, los pueblos más pequeños tienen más vida que nunca”. También ha señalado que la llegada del circuito a la localidad “se convertirá en un día impresionante para los más pequeños, pero también para los mayores”.

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Esta iniciativa responde a la responsabilidad de la institución provincial con la dinamización deportiva, asegurando la igualdad de oportunidades al garantizar que los menores de los pueblos más pequeños tengan acceso a las mismas opciones de ocio de calidad que los de los grandes núcleos urbanos.