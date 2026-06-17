Manuel González abre las Jornadas LGTBIQA+ de Monesterio con la presentación del libro ‘Claveles, vagos y maleantes’

Monesterio vive sus VII Jornadas LGTBIQA+, con distintas actividades enfocadas en visibilizar, concienciar y celebrar la libertad de ser. El acto inaugural coincidió con la presentación del libro, ‘Claveles, vagos y maleantes’, de Manuel González, el martes, 16 de junio, en el Parque Pedro Zerolo. La concejala de igualdad, María del Mar Megías, destacó la “importancia” de este tipo de espacios para el municipio. “Hoy nos reunimos para celebrar la diversidad, el respeto y la libertad de ser quienes somos, porque un pueblo que abraza sus diferencias, es un pueblo más rico, más humano y más fuerte”, destacó Megías en su intervención”.

La concejala subrayó el “firme” compromiso del ayuntamiento por “construir” un futuro basado en la convivencia: “queremos que estas jornadas sean un espacio de encuentro, de reflexión y convivencia, donde todas las personas se sientan representadas, escuchadas y valoradas. Educar en el respeto y la igualdad es construir un futuro mejor para todos y todos”, expresó.

El libro

El ayuntamiento invitó a Manuel González para la presentación de su libro, ‘Claveles, vagos y maleantes’; una novela escrita hace algo más de dos años, que ha esperado al marco de celebración de estas jornadas para ser presentada oficialmente ante sus paisanos.

González mostró su “emoción” por compartir su obra en un espacio dedicado a la memoria de Pedro Zerolo, “una de las personas que más ha hecho en España por la sociedad LGTBI”. El autor explicó que el libro nace de una “espina clavada” y de la inspiración en vivencias de amigos íntimos, “rindiendo especial homenaje a un amigo ya fallecido que sufrió en primera persona la represión”.

La novela narra la vida de un niño que nace en la época franquista, bajo el yugo de la Ley de Vagos y Maleantes, centrándose en su lucha por encontrar la felicidad en una sociedad que negaba su identidad. “Quería transmitir que la sociedad no solo está formada por heterosexuales, que no solo hay un sexo y que nacemos queriendo”, explicó el autor. Además, González lanzó un mensaje directo a las familias: “Lo que buscamos los padres es que nuestros hijos sean felices, a quien quieran es lo de menos. De quién nos enamoramos y a quién amamos, es una cosa que va en ellos y ni siquiera hay que cuestionarlo”, sentenció.

Programación

Las VII Jornadas LGTBIQA+ de Monesterio continúan a lo largo de los próximos días. Este viernes, día 19, el auditorio municipal de la casa de la cultura acogerá la representación teatral ‘Este concierto es una ruina’, a cargo de la compañía GP Extremusic. Con entrada gratuita, quienes deseen acudir, deben pasar previamente por la casa de la cultura a recoger su invitación.

Noticias relacionadas

El sábado, 20 de junio, la Plaza de Triana acogerá el acto institucional. A partir de las 22:00 horas tendrá lugar el pregón, a cargo de Rubén Pavón Villalba y se entregará el galardón al ganador del concurso de carteles, que este año ha recaído en el artista pacense, Rafael Corraliza Arce. La actividad se cerrará con la actuación del grupo ‘Cooldream’ y Dj David Cuenda.