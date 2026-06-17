La mayor inversión pública en Valverde de Leganés mejorará la seguridad del municipio

Valverde de Leganés ha recibido casi 9 millones de euros para impulsar su transformación y reforzar su seguridad frente a fenómenos meteorológicos. Se trata de la mayor inversión pública de la historia de la localidad que contribuirá a mejorar las infraestructuras municipales afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos años.

La resolución favorable del Gobierno de España concede una ayuda de 8.921.388,37 euros. Para dimensionar la importancia de esta financiación, el ayuntamiento necesitaría aproximadamente tres décadas de recursos propios para disponer de una cantidad equivalente. Esta importante inyección económica permitirá no solo reparar los daños ocasionados por los episodios meteorológicos adversos, sino también desarrollar actuaciones estratégicas que contribuirán a construir un municipio más seguro, preparado y sostenible de cara al futuro.

Actuaciones contempladas

Entre las intervenciones previstas destacan acciones destinadas a la mejora de infraestructuras básicas del municipio. En primer lugar, se llevará a cabo la mejora integral de 35 caminos rurales y una reparación general de cunetas, firmes y accesos. Asimismo, se contempla la renovación de colectores para minimizar el riesgo de inundaciones, la reparación de daños en edificios municipales afectados por las lluvias y la renovación de infraestructuras hidráulicas. Por último, se buscará mejorar acerados y calzadas en distintas calles y avenidas del municipio.

Más allá de la ejecución de obras e infraestructuras, esta financiación supone una apuesta decidida por la protección de las familias, las explotaciones agrícolas y los servicios públicos esenciales. Las actuaciones previstas permitirán prevenir incidencias que durante años han afectado a numerosos vecinos y reforzar la capacidad de respuesta del municipio ante futuros fenómenos climáticos

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La concesión de esta ayuda representa una oportunidad histórica para el municipio y marca un antes y un después en su desarrollo. En los próximos días se iniciarán los trámites administrativos necesarios para que las actuaciones contempladas puedan comenzar a materializarse durante los próximos meses. Con esta inversión, Valverde de Leganés da un paso firme hacia un futuro más seguro, moderno y preparado para afrontar los retos de las próximas generaciones.