Operativo
La Guardia Civil desarrolla una operación contra el tráfico de drogas en Cabeza del Buey
Se están practicando registros en la localidad y también se han producido detenciones, todavía sin concretar
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Agentes de la Guardia Civil están desarrollando durante la mañana de este jueves una operación contra el tráfico de drogas en la localidad pacense de Cabeza del Buey.
Durante la explotación de esta operación, señala la Guardia Civil, se están practicando registros en la localidad y también se han producido detenciones, todavía sin concretar.
Por el momento no se han ofrecido más datos, ya que la operación está abierta a estas horas.
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