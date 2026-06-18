Jerez de los Caballeros se convertirá en un estudio al aire libre con su concurso de pintura

Jerez de los Caballeros celebrará su XXII Concurso de Pintura al Aire Libre “Francisco Benavides”. Será el sábado 26 de septiembre en la Plaza España de la localidad, lugar donde se entregarán las obras finalizadas sin la firma del autor entre las 17.30 y las 18.00 horas.

Ya se conocen las bases de esta edición del concurso, que estará abierto a la participación de todas aquellas personas mayores de 15 años que deseen participar. El tema de las obras, como en años anteriores, será el municipio de Jerez de los Caballeros, pudiendo hacer referencia a cualquiera de sus monumentos, paisajes, rincones e incluso a las personas que lo conforman.

La inscripción de los participantes y el sellado de los soportes se realizará el mismo día del concurso, entre las 08.30 y las 11.00 horas, en la Universidad Popular de Jerez de los Caballeros, situada en la Plaza de la Alcazaba.

Técnica y soporte

En cuanto a la técnica será libre, admitiendo todos los procedimientos pictóricos a excepción de reproducciones por ordenador, fotografía o similares. El soporte, por su parte, deberá ser lienzo, tabla o soporte rígido y las medidas no podrán ser inferiores a 40F (100x81centímetros). Las obras deberán presentarse sin marco o listón que las enmarque y en blanco o con color base sin textura. Además, cada participante deberá aportar el material necesario para la realización de la obra, así como el caballete.

El concurso repartirá un primer premio es de 2.000 euros, un segundo de 1.500 y un tercero de 1.000, además de tres accésits dotados de 150 euros cada uno. En total, seis participantes resultarán premiados en este Concurso de Pintura al Aire Libre.

El jurado estará compuesto por personas del mundo de las artes cuya identidad se dará a conocer el día del concurso, actuando como secretario, con voz pero sin voto, el director de la Universidad Popular. El fallo se hará público a las 19.00 horas del día de concurso, procediéndose a continuación a la entrega de premios en la Plaza de España.

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Las obras galardonadas con el primero, segundo y tercer premio, así como sus derechos de edición y reproducción, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y formarán parte de su patrimonio cultural de la localidad.