Presentaciones y música en directo en la Feria del Libro de Villafranca de los Barros

La Feria del Libro de Villafranca de los Barros se celebrará del 18 al 20 de junio en la Casa de Cultura. En estos tres días se conmemorará la transversalidad de la lectura a partir de un programa con exposiciones, presentaciones y música en directo.

La feria comenzará el jueves 18 de junio a las 20.30 horas con la presentación del libro 'Castillos y fortificaciones en la Raya', del Villafranqués Gabriel Fernández Muñoz. La obra, presentada por Pepe Pecero y editada por la Diputación de Badajoz, ofrece un paseo por la riqueza monumental que contiene la frontera entre España y Portugal.

El viernes 19 de junio será el turno de libro 'La Paloma Blanca', del escritor Manuel López Gallego. Se trata de la primera novela para adultos del autor, relatando en ella la historia de Raimundo, un hombre que sale de la cárcel después de haber cumplido una condena de 18 años de prisión por un crimen que asegura no haber cometido. Ese mismo día, a partir de las 21.45 horas en el patio del espacio cultural, se podrá disfrutar de un concierto de clausura de la Escuela Municipal de Música 'María Coronada Herrera'. En él, el alumnado de las diferentes especialidades impartidas en el centro ofrecerá un concierto dinámico en el que obras instrumentales de diversos géneros se intercalarán con piezas vocales.

El sábado 20 de junio a las 22.00 horas será el turno de Pía Tedesco y Coni Lechner. El concierto aunará la sonoridad del jazz y la elegancia de la chanson francesa y el cabaret con una mirada contemporánea y una presencia escénica de gran sutileza. La artista musical Pía Tedesco reinterpreta desde joyas olvidadas hasta clásicos inmortales, revelando la esencia íntima de los clubes europeos. En su repertorio se pueden encontrar canciones con letras poéticas, humorísticas e irónicas.

Noticias relacionadas

A toda esta programación se le suma la exposición 'De Tendederos y otras Historias' que se podrá visitar desde el primer día de la feria en la sala número uno de la Casa de Cultura de la localidad. En esta exhibición se podrá disfrutar de libros antiguos del depósito del Museo de Villafranca (MUVI), de fotografías y cartelería libresca y además, los asistentes podrás dejar sus preferencias literarias.