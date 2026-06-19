En una antigua torre eléctrica
Los bomberos rescatan a una cigüeña atrapada con cuerdas en su nido de Lobón
La actuación permitió liberar al animal, que presentaba una pata amputada como consecuencia del tiempo que llevaba intentando escapar
Efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz llevaron a cabo ayer una delicada intervención en Lobón para rescatar a una cigüeña. El animal había quedado atrapado en su propio nido al tener las patas enredadas con varias cuerdas y restos de material acumulados en la estructura.
La actuación tuvo lugar en una antigua torreta eléctrica sin suministro situada junto al puente de Lobón, un punto visible desde la autovía entre Mérida y la localidad pacense. Hasta allí se desplazaron bomberos del parque de Puebla de la Calzada, con el apoyo de un efectivo del parque de Mérida y del jefe de guardia del CPEI.
Una vez accedieron al nido, situado a una altura considerable, los bomberos comprobaron que el animal llevaba tiempo inmovilizado. La cigüeña presentaba una de sus patas amputada, una lesión anterior a la intervención y que, por el estado del muñón, ya seco y cicatrizado, pudo producirse al intentar liberarse por sí misma del atrapamiento.
Los efectivos retiraron cuidadosamente todas las cuerdas que mantenían retenido al animal, evitando causarle más daños y permitiendo finalmente su liberación. Durante los trabajos también se localizaron restos de otra cigüeña joven que había fallecido en el mismo nido, posiblemente al quedar atrapada de una forma similar.
Desde el CPEI destacan que este tipo de intervenciones forman parte de la labor diaria de los bomberos de la Diputación de Badajoz, que no solo actúan ante incendios, accidentes o emergencias, sino también en rescates de animales y situaciones de protección del entorno natural.
La intervención refleja la importancia de la retirada de materiales peligrosos que pueden acabar formando parte de los nidos, especialmente cuerdas, plásticos y otros residuos que suponen un riesgo para especies protegidas como la cigüeña blanca, una de las aves más representativas de Extremadura.
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