El Festival Jamón & Blues de Monesterio une música y sabor los días 26 y 27 de junio

Monesterio disfrutará los días 26 y 27 de junio de música en directo y gastronomía a través del Festival Jamón & Blues. Estas jornadas, organizadas por la Asociación de Amigos del Blues y el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Badajoz, contarán con la participación de siete grupos de renombre en el panorama nacional e internacional del blues.

Todos los conciertos serán al aire libre divididos en dos escenarios y de manera gratuita. El objetivo es difundir este estilo musical entre la población, aumentar el alcance del festival y promocionar el jamón, ya que numerosos establecimientos ofrecerán raciones a precios populares.

La diputada Lourdes Linares ha asegurado que se trata del “maridaje perfecto” para dinamizar un fin de semana y promocionar la “inigualable calidad” del jamón de Monesterio. Además, ha destacado la importancia de asociaciones como la impulsora de este certamen, especialmente en poblaciones pequeñas. En el mismo sentido, la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, ha destacado la “pasión” de los organizadores de un proyecto que ha experimentado un “gran crecimiento”.

Programación y actividades paralelas

La programación comenzará el viernes 26 de junio con la presentación oficial del festival a las 21:30 horas en la Plaza del Pueblo. A continuación, actuarán la banda local 'La Fina Blues Band' y la londinense 'MFC Chicken'. El sábado, las actividades se trasladarán también a la Plaza Triana, donde se podrá disfrutar a las 12.00 horas de la audición de blues de la Escuela Municipal de Música, seguida de los conciertos de los grupos madrileños 'Los Winters' y 'The Blind Lemons'.

La programación nocturna volverá a trasladarse a la Plaza del Pueblo, con las actuaciones de la banda española 'Red House Revival' y la cabeza de cartel, la estadounidense Nikki Hill, una de las novedades de este año.

Además de los siete conciertos que tendrán lugar en los dos escenarios, instalados en la Plaza del Pueblo y la Plaza de Triana, el festival contará también con actuaciones en directo en varios establecimientos hosteleros de la localidad.

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Al margen de la programación musical, el certamen se completa con otras actividades como puestos de venta con raciones de jamón, degustaciones, mercadillo de productos artesanos, stand de guitarras y exposiciones.