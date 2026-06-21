Suceso
Un conductor de 65 años sufre un accidente por un golpe de calor cuando conducía por Puerto Peña (Badajoz)
Ha sido trasladado al Hospital Siberia Serena con pronóstico grave
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un conductor de 65 años ha sufrido este domingo un accidente de tráfico por un golpe de calor mientras conducía por la BA-138, cerca de Puerto Peña (Badajoz).
El suceso se ha producido en torno a las 12.30 horas en el punto kilométrico de la BA-138, carretera que une Puerto Peña con Talarrubias.
El hombre, que ha quedado inconsciente, ha sido trasladado al Hospital Siberia Serena con pronóstico grave, según ha informado el Centro 112 de Extremadura y recoge Europa Press.
Los recursos movilizados para socorrer al herido han sido bomberos de la Diputación de Badajoz, una patrulla de la Guardia Civil de Badajoz y una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES).
- Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas
- Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre
- Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes
- Una policía nacional de Badajoz demanda a los mandos de la jefatura por presunto acoso laboral
- Detenidas tres personas en Badajoz por introducir armas coincidiendo con los últimos episodios violentos
- Un panal de abejas obliga a varios vecinos de Badajoz a mantener las ventanas cerradas
- La Feria de Día de Badajoz: casetas con lleno absoluto y la revitalización del Casco Antiguo
- Daniel Correa culmina en Talavera la Real como número uno y sueña con el Ala 11: 'Me gustaría terminar con el Eurofighter