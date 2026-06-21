Un conductor de 65 años sufre un accidente por un golpe de calor cuando conducía por Puerto Peña (Badajoz)

Un conductor de 65 años ha sufrido este domingo un accidente de tráfico por un golpe de calor mientras conducía por la BA-138, cerca de Puerto Peña (Badajoz).

El suceso se ha producido en torno a las 12.30 horas en el punto kilométrico de la BA-138, carretera que une Puerto Peña con Talarrubias.

El hombre, que ha quedado inconsciente, ha sido trasladado al Hospital Siberia Serena con pronóstico grave, según ha informado el Centro 112 de Extremadura y recoge Europa Press.

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Los recursos movilizados para socorrer al herido han sido bomberos de la Diputación de Badajoz, una patrulla de la Guardia Civil de Badajoz y una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES).