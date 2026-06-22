Más de 200 atletas participaron en el 'Cross de San Pedro' de Puebla de la Calzada

La carrera más longeva de las Vegas Bajas se consagró con más de 200 atletas participantes. Se ha celebrado la trigésima primera edición de la carrera popular en honor a San Pedro, patrón de Puebla de la Calzada, la cual ha reunido a corredores llegados de distintos puntos de la región y de la vecina Portugal.

La cita deportiva se compuso de nueve carreras distintas, cada una de ellas adaptada a la edad de los corredores, donde participaron desde atletas nacidos en 2022 y 2023 hasta corredores más veteranos que superan los sesenta años de edad. Es de destacar que en la carrera absoluta participaron 123 atletas y se hizo con la victoria el corredor Cristian Fernández Blanco, quien tardó tan solo 19 minutos y 53 segundos en realizar los 6 kilómetros de la prueba.

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Las carreras para menores comenzaron a las 21.30 horas y la prueba absoluta se realizó a las 22.00 horas. El recorrido de la prueba absoluta salió desde la calle Calzada Romana, llegando hasta el cruce de la avenida Carmen Amigo con la Calle Sol. Por lo que la carrera consta de un circuito de 2 km de distancia al que los corredores que dar 3 vueltas. Al finalizar, el concejal de Deporte, José Pérez Cabañas, junto con el alcalde, Juan Mari Delfa, repartieron los distintos trofeos a todas las categorías, además de fruta de temporada para los ganadores.