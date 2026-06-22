La actriz poblanchina Pepa Gracia, en la Feria Ibérica de Teatro de Fundâo

La actriz de Puebla de la Calzada Pepa Gracia ha participado en la Feria Ibérica de Teatro de Fundâo (Portugal), lo hizo con la obra teatral “Como me convertí en árbol”. Esta producción pone sobre el escenario al mito de Apolo y Dafne desde una perspectiva contemporánea, combinando lo poético y lo fantasioso.

Además, la obra que protagoniza la poblanchina plantea una pregunta tan profunda como inquietante: ¿por qué algunos ven en este mito una historia de amor, mientras que otros lo entienden como una agresión sexual?

El salto internacional del festival

Esta representación también ha tenido una especial relevancia para el Festival Nacional de Teatro de las Vegas Bajas. Su director ha explicado que esta representación en Portugal pone en el mapa al certamen poblanchino, ya que esta obra es una producción del propio festival con la productora teatral Producciones Glauka.

Así, señala que es un acontecimiento muy importante tanto para Puebla de la Calzada como para Extremadura, puesto que supone el salto internacional de la primera coproducción oficial del festival.

Del mismo modo, el director del festival, Teodoro Gracia, ha aseverado a este diario que la pieza teatral contó con una excelente acogida del público. También avalada por la crítica ha convertido a esta pieza en uno de los mayores proyectos teatrales extremeños de calidad.

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La pieza teatral dirigida por Carlos Álvarez Ossorio no ha dejado indiferente al espectador, reflexionando sobre la naturaleza humana y el peso de nuestras propias historias. Por su lado, Pepa Gracia con su poderosa presencia se adentra en un exorcismo personal y una profunda catarsis, que ha gustado mucho al público luso.