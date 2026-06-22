El cineasta David Trueba participa en el festival ‘Siberiana’ de Tamurejo (Badajoz)

La localidad pacense de Tamurejo acogerá los días 26 y 27 de junio la séptima edición de ‘Siberiana’, el festival de literatura y naturaleza que propone encuentros con escritores, exposiciones fotográficas, talleres y presentaciones con un objetivo común: hacer frente a la confusión y el pesimismo contemporáneo. Este año, se celebrará con el lema ‘Vitamina Siberiana’ y contará, entre otros, con el escritor y cineasta David Trueba.

La programación dará comienzo el viernes 26 de junio, a las 19.30 horas, con la exposición del fotógrafo Eduardo Hernández-Pacheco. También se proyectarán los documentales ‘Medea a la deriva’, de Mary Cruz Leo, y ‘El enigma de los hydropithecus’, de Joan Fontcuberta. El primero es un cortometraje animado que adapta la novela gráfica homónima de Fermín Solís basada en el personaje mitológico de Medea. El segundo es una pieza documental del artista catalán, que desafía la incredulidad del espectador al presentar como reales una especie de homínidos que él denomina «hydropithecus».

Además, ese mismo día, se podrá disfrutar de los encuentros con los escritores Marta del Riego, que en su última novela, titulada ‘Cordillera’, narra una intriga sobre pastoras trashumantes, y Rafael Navarro de Castro, autor de ‘La tierra desnuda’ y ‘Planeta invernadero’.

Taller de creación literaria

El sábado 27 de junio el programa arranca a las 10.00 horas con un taller de creación literaria impartido por OSCEC Estremaúra. La actividad ‘Contando el territorio: lengua, literatura y cultura extremeña como espacio de encuentro’, es una propuesta participativa que invita a reflexionar sobre la relación entre lengua, identidad y territorio. Lo hace a través de la lectura, la escritura y el intercambio de experiencias. De esta forma, los participantes explorarán la riqueza lingüística y cultural de Extremadura, poniendo en valor las historias, tradiciones y formas de hablar que conforman el paisaje humano de la región.

A las 12.00 horas se presentará la Revista Suroeste y Sandra Benito, Carlos García Mera y Carmen Hernández conversarán sobre la poética del paisaje. Por la noche, serán entrevistados Joana Bértholo y David Trueba, que será el encargado de despedir esta edición.

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El cartel de este año es obra de la artista e ilustradora Moyra Montoya Moyano y traduce visualmente el espíritu de esta séptima edición al representar un jardín rodeado de vegetación que propone una inmersión en el paisaje.