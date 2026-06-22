Financiación provincial
La Diputación de Badajoz destinará 100.000 euros a proyectos de educación para la ciudadanía impulsados por ONGD
La convocatoria provincial subvencionará hasta 6.000 euros por proyecto para fomentar la cooperación internacional, los derechos humanos y la justicia social
El plazo para presentar las solicitudes termina el 14 de julio
La Diputación de Badajoz destinará 100.000 euros a apoyar proyectos de educación para la ciudadanía promovidos por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) con sede o delegación permanente en la provincia. La convocatoria contempla una subvención máxima de 6.000 euros por proyecto para actuaciones que se desarrollen durante 2026 en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y tienen como finalidad impulsar la cooperación internacional, los derechos humanos, la construcción de paz, la igualdad, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. Con esta iniciativa se pretende además formar una ciudadanía más comprometida con los retos del desarrollo sostenible.
Los proyectos subvencionables podrán incluir actividades como cursos, talleres, jornadas o conferencias, siempre que contribuyan a mejorar el conocimiento sobre las causas de la pobreza y la desigualdad y promuevan el bienestar de los países del sur global.
Bases de la convocatoria
Podrán solicitar estas ayudas las ONGD legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, con sede o delegación permanente en la provincia de Badajoz e inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la Junta de Extremadura o en el registro estatal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, deberán tener entre sus fines estatutarios la cooperación internacional al desarrollo y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación Provincial.
El plazo para presentar las solicitudes termina el 14 de julio, es decir, será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la institución provincial.
Con esta convocatoria, la Diputación de Badajoz refuerza su compromiso con la cooperación internacional y con el impulso de una ciudadanía crítica, solidaria y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando que las ONGD desarrollen acciones de educación transformadora en el ámbito local.
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