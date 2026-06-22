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Herida una mujer de 64 años tras sufrir un atropello en Zafra

El incidente tuvo lugar en la tarde de ayer, sobre las 21.23 horas, junto al Pabellón Deportivo

Hospital de Zafra

Hospital de Zafra / El Periódico

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Una mujer de 64 años resultó herida en la noche de ayer tras sufrir un atropello junto al Pabellón Deportivo de la localidad pacense de Zafra.

Según los datos aportados por el 112 Extremadura, el suceso se produjo en torno a las 21.23 horas. Hasta el lugar del incidente se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencia con base en Zafra, así como agentes de la Policía Local.

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La herida fue atendida en el lugar y trasladada al Hospital de Zafra en estado menos grave con un traumatismo en el miembro inferior.

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