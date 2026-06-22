Dos heridos leves en un incendio declarado en unas naves agrícolas de Solana de los Barros (Badajoz)

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha coordinado esta mañana la intervención de un importante dispositivo de seguridad y emergencias tras declararse un incendio en unas naves agrícolas en el término municipal de Solana de los Barros. El siniestro se ha saldado con dos personas afectadas de carácter leve por inhalación de humos.

El suceso se ha originado en torno a las 11.00 horas de hoy, momento en el que el centro coordinador recibió la llamada de alerta informando del fuego en unas naves situadas en la carretera EX-300, concretamente a su paso por el municipio pacense de Solana de los Barros. Según el informe oficial, no se registraron personas atrapadas en el interior de las instalaciones.

Dada la magnitud del aviso, desde el 112 se activó con rapidez un amplio contingente para extinguir las llamas. Se desplazaron un total de seis dotaciones del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de Badajoz, procedentes de los parques de Almendralejo, Mérida y Villafranca de los Barros, junto a un vehículo de mando. Al lugar acudieron también sanitarios del consultorio del municipio, una unidad de Soporte Básico Vital y una convencional. Además, intervinieron patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local de Solana de los Barros para regular el tráfico y asegurar la zona.

El incidente se ha saldado con dos heridos, ambos varones de 49 años. Estos han sido afectados por intoxicación leve de monóxido de carbono durante el incendio.

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Tras recibir las primeras asistencias médicas en el lugar de los hechos, ambos heridos han sido trasladaos al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo para su ingreso y evaluación. Las naves han registrado importantes daños estructurales. Por el momento, se desconoce las causas que han causado el incendio.