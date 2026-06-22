Dos murales del artista Miguel Tinoco representan la economía local en Cabeza del Buey

El artista multidisciplinar Miguel Tinoco, ha concluido ya los dos murales que ha estado pintando durante los últimos días en la localidad de Cabeza del Buey. Las obras representan dos de los principales pilares de la economía local: la ganadería extensiva de ovino y el olivar tradicional, actividades que forman parte de la identidad, el paisaje y la cultura del municipio.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de turismo gastronómico 'De Cabeza a la Mesa', que se está desarrollando en la localidad con el objetivo de promocionar productos de gran calidad y sabor excepcional, como los quesos, el cordero y el aceite caputbovense. Además, estos sectores contribuyen a fijar población en el territorio y a conservar el entorno natural.

Los murales

Junto a la oveja y el olivo, los murales incorporan también diveros animales emblemáticos de La Serena, entre ellos la perdiz roja, el mochuelo, la liebre, la gineta y la grulla. Además, aparecen especies amenazadas como el sisón, la avutarda y el alzacola rojizo, cuya presencia constituye un importante atractivo para el turismo de naturaleza a nivel internacional. La conservación de estas especies está estrechamente ligada al mantenimiento de los sistemas tradicionales de ganadería y olivar en extensivo, que siguen desempeñando un papel fundamental en la preservación de la biodiversidad del entorno.

Los murales, de estilo figurativo y basados en imágenes de la localidad, han sido realizados con pintura plástica y una paleta ampliada de colores primarios, obteniendo las diferentes tonalidades mediante la mezcla de estos.

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El autor ha querido agradecer a los vecinos y vecinas de Cabeza del Buey las numerosas muestras de apoyo, interés y cariño recibidas durante los tres días que ha estado trabajando en los murales.