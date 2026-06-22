Rubén Pavón, pregonero de las jornadas LGTBIQA+ de Monesterio, pone el foco en el “orgullo rural”

Rubén Pavón Villalba, pregonero de las VII Jornadas del Orgullo LGTBIQA+ de Monesterio, destacó los desafíos del orgullo en el mundo rural. “También hay orgullos en pueblos que son pequeñitos”, señaló en encargado de clausurar estas jornadas que, durante la última semana han incluido diferentes actividades con las que promover y visibilizar la diversidad sexual y la igualdad de derechos, promoviendo la tolerancia y el respeto.

A nivel personal compartió sus propias vivencias de infancia, cuando recibía insultos, simplemente por jugar a la comba con las niñas: “Por eso es tan importante educar en diversidad; porque, educar en diversidad es educar en respeto, es enseñar empatía”.

En su mensaje también hubo palabras hacia los jóvenes, a quienes pidió que, “no tengan miedo” de mostrarse tal y como son. “Que no se escondan”. Y, recordó con cariño la aceptación de su propia abuela. “Si ella lo entendió, siendo de otra generación y de otra época, estoy convencido de que todos podemos hacerlo”, expresó. Cerró su discurso con un tributo al artista Miguel de Molina, “el faraón de la copla”, quien “fue perseguido, torturado y obligado al exilio durante la dictadura por ser homosexual y republicano”. Pavón finalizó con el agradecimiento expreso a su familia y amigos: “gracias por hacer de Monesterio un pueblo cada vez más libre, más inclusivo y más orgulloso”.

Uno de los momentos del pregón de Rubén Pavón / Carmen Moreno

Defensa de la dignidad

El acto institucional contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad. Loli Vargas expresó que, el orgullo es, “ante todo, la defensa de la dignidad y el recuerdo de unos derechos conquistados gracias al esfuerzo de quienes nos precedieron”. Vargas reivindicó “tolerancia, respeto, inclusión y libertad” y recordó que este compromiso del municipio, “no se limita a estas jornadas, sino que se defiende todos los días del año”.

Finalmente, lazó una firme “llamada a la responsabilidad colectiva” advirtiendo que “ningún derecho está garantizado para siempre”, ya que, “la igualdad avanza cuando la defendemos y retrocede cuando la damos por hecha”, e insistió en seguir construyendo una sociedad justa donde nadie tenga miedo de ser quien es.

Cartel anunciador

Posteriormente, se procedió a la entrega del galardón de la séptima edición del Concurso del Cartel Anunciador. El ganador, Rafael Corraliza Arce, de Badajoz, no pudo asistir. No obstante envió unas palabras de agradecimiento hacia el ayuntamiento, por “hacer que este pueblo sea un sitio donde podamos estar y celebrar quienes somos”.

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La velada, que se celebró en la Plaza de Triana, finalizó con las actuaciones musicales del grupo Cooldream y las mezclas del DJ David Cuenda, encargados poner broche de oro a una jornada ideada para demostrar que Monesterio es un pueblo abierto, seguro y diverso.