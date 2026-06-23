El ayuntamiento de Monesterio regula el precio público de la residencia sin variación de cuantías

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ha publicado la aprobación de la modificación del texto regulador del precio público del centro residencial mixto y centro de día de Monesterio, sancionada en su día por la Junta de Gobierno Local.

Se trata, de una serie de modificaciones que “no comportan incremento alguno de las cuantías económicas vigentes, limitándose a una reordenación técnica de las modalidades tarifarias y a la regulación expresa de situaciones que se producen en la gestión ordinaria del servicio”, se especifica en el texto aprobado. En este contexto, el grado de dependencia que determine el importe del precio público a pagar, deberá ajustarse a “las necesidades efectivas de atención de la persona mayor”, que deriven de la valoración que se realice en el propio centro, con lo que, “diferir del grado reconocido respecto de las necesidades referidas, deberá someterse a la consideración de la Comisión de Evaluación y Seguimiento definida en el reglamento de régimen interior del centro”.

Cuantías

Según la nueva organización, el precio público mensual para usuarios con autonomía, se fija en la cantidad de 650 €. Con dependencia Grado I, 850 €/mes. Usuarios con dependencia Grado II, 1.190 €/mes. Para quienes presentan un Grado III de dependencia, la mensualidad se estipula en 1.290 €.

En el caso de usuarios con plaza de convenio, los precios son de 65 € al mes, para quienes sus ingresos son inferiores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de 75 €, si los ingresos son superiores al SMI.

Los usuarios del Centro de Día con plaza de convenio tienen una mensualidad de 15 €/mes, si sus ingresos son inferiores o iguales al SMI, (15%); 25 €/mes, para quienes posean ingresos superiores al SMI, (25%). La mensualidad máxima está estipulada en 201,23 €. El precio para usuarios con autonomía en el Centro de Día es de 165 € al mes. Para los usuarios con plaza vinculada o privada, las cuantías son de 330 €/mes y 165 €/mes por manutención y asistencia al servicio.

El texto indica que, “no se aminorará el importe de la mensualidad por la no utilización voluntaria de los servicios”. En caso de abandono de la plaza por causa de fuerza mayor, debidamente acreditada, el importe del precio público correspondiente al mes en que se produzca dicha circunstancia, se calculará de forma proporcional a los días de ocupación efectiva de la plaza.

Noticias relacionadas

Este acuerdo, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz el pasado viernes, 19 de junio, entrará en vigor el próximo día 1 de julio.