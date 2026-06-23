El Cuchillo Jamonero de Oro de Monesterio busca propietario

Quienes codician el prestigioso Cuchillo Jamonero de Oro que otorga la organización del Día del Jamón de Monesterio, están de enhorabuena. La organización de esta Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, acaba de lanzar las bases de participación en el XXVI Concurso de Cortadores de Jamón, que se celebrará el sábado, 22 de agosto, a partir de las 22:00 horas, en la Plaza del Pueblo.

Los mejores cortadores y cortadoras del país están convocados a una cita que forma parte del calendario de actividades de la programación oficial del Día del Jamón, que alcanza su trigesimoquinta edición, cuya actividad más esperada y participativa tendrá lugar el sábado, 12 de septiembre, con la celebración de la Fiesta del Jamón de Monesterio.

Aquellas personas interesadas deberán remitir su currículo, junto con la inscripción, acompañado de un dossier gráfico o enlaces de internet, para demostrar su destreza en el corte, al correo electrónico, oitmonesterio@gmail.con. El plazo finalizará a las 23:59 horas, del día 2 de agosto. Una vez conocidas las solicitudes, la organización seleccionará a los participantes, basándose en currículo, méritos y dossier presentado. La lista de la media docena de seleccionados se publicará en el tablón de anuncios y en la web municipal, www.monesterio.es

Bases de participación

El concurso tendrá una duración máxima de una hora y treinta minutos. El jurado estará integrado por la alcaldesa, Loli Vargas, como presidenta; el director del concurso, Juan José Masa y un grupo de cortadores, poseedores del Cuchillo de Oro de Monesterio.

Entre otros conceptos, se puntuará sobre 10, el perfilado de la pieza, estilo del cortador, limpieza, colocación y orden de la zona de trabajo, remate y apurado, rectitud en el corte, tamaño y grosor de las lonchas, eficacia y eficiencia y el emplatado general. Además, también puntuará la creación de platos artísticos de cada una de las partes del jamón, (maza, babilla y punta) y la posición de finalización del trabajo.

Cada concursante dispondrá de un jamón de bellota al 50%, de igual curación y un peso de entre 7 y 7,25 Kg. Según las bases, quedará eliminado quien utilice navajas, cuchillas u otros elementos similares para el loncheado de la pieza; en cambio, sí se podrán utilizar pinzas.

Loncheado completo

Para no ser descalificado, el jamón deberá ser loncheado en su totalidad, distribuyéndose en raciones de 100 gramos. A la finalización del concurso se pesarán 5 platos de cada concursante. Obligatoriamente, se deberá presentar una ración que se aproxime lo máximo a los 100 gramos, a elección del concursante, así como u plato de presentación de cada una de las partes de la pieza: maza, babilla y punta. En caso de empate a puntos, el ganador o ganadora será el que haya acabado primero su trabajo. No podrán participar aquellos cortadores ganadores del Cuchillo de oro en alguna edición anterior.

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Los tres primeros clasificados recibirán como premios los cuchillos jamoneros de Oro, Plata y Bronce. Todos los participantes recibirán trofeo conmemorativo por su participación en el concurso.