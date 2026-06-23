La Diputación de Badajoz destinará 7,8 millones de euros a impulsar el sector agroalimentario en la provincia

El sector agroalimentario está muy presente en la provincia de Badajoz, sin embargo, este tejido se enfrenta a diversos problemas. Para tratar de hacerles frente, la institución provincial ha presentado el Plan Director Agroalimentario y Forestal Provincial (2026-2029). Un plan que contará con 7,8 millones de euros para tratar de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de innovación.

La inversión se dividirá en cinco ejes. El primero, fortalecimiento y valoración del sector ganadero, estará dotado con 2,4 millones de euros. El segundo, productos locales, comercialización y mercados de proximidad, contará con 1,2 millones de euros. El tercer eje, dehesa, recursos forestales y valorización del territorio dispondrá de 1,8 millones de euros. El cuarto, transformación agroalimentaria y forestal recibirá 1,5 millones de euros y, por último, el quinto eje, gobernanza cooperación y transferencia de conocimiento tendrá una inversión de 0,9 millones de euros.

Novedades del plan

Por primera vez, la institución recogerá en el programa la actuación de una línea estratégica específica para el sector apícola. Así lo ha explicado la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco, que ha especificado además que esto se debe a "la importancia que tiene la apicultura por su contribución a la economía y a la biodiversidad".

Con este plan también se pretende seguir impulsando la digitalización. La presidenta, ha querido destacar que "el campo ha avanzado mucho", que "la tecnología está presente ya en la dehesa" y que por ello, la provincia está capacitada para ser líder en el ámbito.

La sostenibilidad constituye uno de los pilares fundamentales de estas actuaciones. "Espero que este plan sirva para dar un paso más hacia la igualdad territorial, pero también hacia el progreso y el futuro sostenible", ha señalado Del Puerto.

Importancia del sector

Este documento estratégico orientará las actuaciones futuras y reflejará la importancia del sector agroalimentario. David Galán, jefe de Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, ha explicado que la provincia de Badajoz cuenta con más de 30.000 explotaciones agrarias y que "el 52% de las explotaciones extremeñas proceden de este sector". Además, ha querido destacar la particularidad del sistema de explotación de la dehesa, un modelo característico y que será beneficiario de este plan.

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Desde la institución provincial aseguran que este plan director ha sido diseñado a través de la "escucha activa del personal que conoce la realidad del territorio". La colaboración con los grupos de acción local se tendrán en cuenta también a la hora de llevar a cabo este plan que buscará impulsar el sector desde un punto de vista sostenible.