Diputación apoya el deporte de Monesterio con ayudas económicas a tres asociaciones

La Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área Funcional de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, ha hecho pública la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones sin fin de lucro de la provincia, para la celebración, durante este año, de actividades deportivas.

En concreto, tres asociaciones de Monesterio reciben ayudas económicas para la celebración de otras tantas acciones relacionadas con la práctica del ciclismo, el baloncesto y la equitación. Concretamente, el club ciclista Corocha Chica – Piñón Grande, recibe una subvención provincial de 2.000 €, para ayudar a sufragar los gastos que supone la celebración de la XVII Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio, que, en su edición de 2026, se celebró el pasado día 30 de mayo, con la participación de 250 ciclistas, procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional. La prueba, que recorre casi un centenar de kilómetros por el territorio de Tentudía, pasa por los municipios de Monesterio, Montemolín, Pallares, Cabeza la Vaca y Calera de León, con parada y avituallamiento en la cima de Tentudía. Todo un reclamo turístico y deportivo, que forma parte del calendario de pruebas de la Federación Extremeña de Ciclismo, que, además de Diputación, cuenta con el patrocinio de la marca Jamón de Monesterio.

Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio en su edición de 2026 / Rafa Molina

Baloncesto

La misma resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, incluye una segunda ayuda, en este caso de 1.000 €, destinada a la Asociación de Baloncesto de Monesterio (ABM), con la que dar continuidad a su programa deportivo, ‘Deporte y Salud IV. Somos Baloncesto’. Se trata, explica el presidente del colectivo, Dani Vasco, de un proyecto que se desarrolla “fuera de la temporada de competición”, con la intención de “seguir incentivando el gusto por este deporte” entre niños y jóvenes de la localidad.

Entre estas acciones se encuentra la disputa del Torneo de Baloncesto 4X4 Jamón de Monesterio, que en esta edición se jugará el próximo viernes, 7 de agosto, en las pistas al aire libre de la zona deportiva de El Tejar. La asociación acaba de abrir los plazos para que, todos aquellos conjuntos, masculinos y femeninos, interesados en participar, formulen su inscripción a través de las redes sociales de la asociación. El torneo reúne anualmente a un buen número de equipos de Extremadura y Andalucía. Esta actividad deportiva también forma parte de la promoción del Día del Jamón de Monesterio, con premios en forma de paletillas y lotes ibéricos.

Concurso Nacional de Doma a la Vaquera de Monesterio / Rafa Molina

Doma a la vaquera

La tercera asociación receptora de estas ayudas es la peña ecuestre El Estribo. En esta ocasión, los 1.000 € de subvención provincial están destinados a la celebración del Concurso Nacional de Doma a la Vaquera, que se disputará el sábado, 29 de agosto, en las instalaciones de las pistas hípicas municipales. Esta prueba, que cuenta con la colaboración organizativa de Parada a Raya, está apoyada por la Federación Hípica Española, la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, el ayuntamiento y la Diputación de Badajoz.

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La cita, suele reunir a lo más granado del mundo ecuestre nacional. En su última edición participaron jinetes de Andalucía, Madrid y Extremadura. Se da la circunstancia de que esta actividad también forma parte de las acciones promocionales del Día del Jamón, bajo el amparo de la marca Jamón de Monesterio.