Detenidos cuatro integrantes de un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas en Cabeza del Buey y Orellana

La Guardia Civil en el marco de la operación 'Bucrani' ha desmantelado cuatro puntos de venta de drogas en la comarca de La Siberia. A los detenidos, tres hombres y una mujer vecinos de las localidades pacenses de Cabeza del Buey y Orellana de la Sierra, se les atribuye presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando se detectó la existencia de varias narco viviendas activas en la comarca. El pasado jueves, y en coordinación con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera, se llevaron a cabo registros en cinco propiedades de las localidades de Cabeza del Buey y Orellana de la Sierra. Durante la operación se intervinieron casi 3.000 dosis de cocaína y marihuana, además de 6 gramos de metanfetamina.

Los inmuebles estaban habitados supuestamente por los integrantes de este grupo delincuencial con vínculo familiar, quienes se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde sus propios domicilios, donde se pudo constatar, cómo acudían los consumidores a comprarla.

Material intervenido

Además de las sustancias estupefacientes, también se intervino una báscula de precisión, sustancias para corte y útiles necesarios para su distribución y venta. También se localizaron 5.500 euros que supuestamente habrían obtenido a través de la comercialización, dispositivos móviles, una pistola, escopeta de aire comprimido, machete y diversa munición de varios calibres.

Esta operación se ha saldado con la detención de los tres hombres y la mujer, todos ellos con numerosos antecedentes policiales (alguno por hechos similares), a los que se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con droga y organización delictiva con puntos de venta activos.

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Instruidas las correspondientes diligencias, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.