Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cerro GordoJornada Policía LocalFeria San JuanTiroteo Lobón
instagram

Suceso

Detenidos cuatro integrantes de un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas en Cabeza del Buey y Orellana

A los detenidos, tres hombres y una mujer, se les atribuye presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo

Durante la operación se intervinieron casi 3.000 dosis de cocaína y marihuana, además de 6 gramos de metanfetamina

Venta y distribución de sustancias estupefacientes desde sus domicilios.

Venta y distribución de sustancias estupefacientes desde sus domicilios.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Guardia Civil en el marco de la operación 'Bucrani' ha desmantelado cuatro puntos de venta de drogas en la comarca de La Siberia. A los detenidos, tres hombres y una mujer vecinos de las localidades pacenses de Cabeza del Buey y Orellana de la Sierra, se les atribuye presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando se detectó la existencia de varias narco viviendas activas en la comarca. El pasado jueves, y en coordinación con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera, se llevaron a cabo registros en cinco propiedades de las localidades de Cabeza del Buey y Orellana de la Sierra. Durante la operación se intervinieron casi 3.000 dosis de cocaína y marihuana, además de 6 gramos de metanfetamina.

Los inmuebles estaban habitados supuestamente por los integrantes de este grupo delincuencial con vínculo familiar, quienes se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde sus propios domicilios, donde se pudo constatar, cómo acudían los consumidores a comprarla.

Material intervenido

Además de las sustancias estupefacientes, también se intervino una báscula de precisión, sustancias para corte y útiles necesarios para su distribución y venta. También se localizaron 5.500 euros que supuestamente habrían obtenido a través de la comercialización, dispositivos móviles, una pistola, escopeta de aire comprimido, machete y diversa munición de varios calibres.

Esta operación se ha saldado con la detención de los tres hombres y la mujer, todos ellos con numerosos antecedentes policiales (alguno por hechos similares), a los que se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con droga y organización delictiva con puntos de venta activos.

Noticias relacionadas

Instruidas las correspondientes diligencias, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents