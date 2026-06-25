La Feria de San Pedro de Puebla de la Calzada arranca con el pregón de Juan Pablo Sánchez Miranda

En Puebla de la Calzada ya ha dado comienzo su Feria y Fiesta de San Pedro 2026 con la gala del pregón. Este año el encargado de recitar este discurso fue el poblanchino de nacimiento Juan Pablo Sánchez Miranda, escritor y poeta, ganador del Certamen Nacional de Poesía en 2024 y 2025. Además de otros premios literarios tanto nacionales como internacionales.

La cita comenzó con la música de María Morenas y su banda, ellos abrieron y cerraron la gala amenizando así el evento con su repertorio musical. Juan Pablo leyó el pregón de ferias en el que destacó su infancia en la localidad y su gran afición por las letras y sobre todo por la poesía. Del mismo modo, el poeta también repasó su trayectoria, de la que destacó poemarios como: 'Estatuas', 'Donde los charcos abrazan tu reflejo' y 'El sueño de los erizos'.

El encargado de presentar este acto fue Teodoro Gracia. También participó el alcalde de la localidad, Juan Mari Delfa, quien dio la bienvenida a estas fiestas patronales.

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Certamen Poesía San Pedro

La gala del pregón incluó en su acto la entrega de premios del XLI Certamen de Poesía de San Pedro. Los premios de este concurso fueron para: el primero al poema: 'La tragedia violeta' de Manuel Luque Tapia de Córdoba; el segundo premio al poema: 'Tríptico por la Paz' de José Quesada Moreno de Sevilla y el tercero recayó en el poema 'La sed de tu boca', de Raquel Arriero Ventura de Moraleja (Cáceres). El jurado de este certamen estuvo formado por Pablo Iglesias, Pepa Pinar, Teodoro Pozo, José Ramón Samada y Álvaro Perón.