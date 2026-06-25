El Festival Contempopránea celebra 30 años de historia con un regreso especial a Alburquerque

El Festival Contempopránea cumple 30 años y para celebrarlo vuelve a Alburquerque los días 21 y 22 de agosto en el Paseo de las Laderas. El proyecto, organizado por CPOP Alburquerque y patrocinado por la Diputación de Badajoz junto al ayuntamiento alburquerqueño, es un anticipo del propio festival que tendrá lugar en Don Benito en octubre.

En la presentación de este adelanto del festival, ha intervenido la diputada provincial María José Benavides que ha querido destacar que este es “un evento arraigado en la provincia que ha devuelto al territorio la dimensión que en ocasiones se le resta por prejuicios”.

Además, ha añadido que durante estas tres décadas “Contempopránea ha crecido confiando en su formato inicial: cercanía, descubrimiento y el Castillo de Luna de Alburquerque" y que gracias a él, el pop independiente "se ha convertido en nombres de referencia".

Celebración de la historia del festival

El director de CPOP, Agustín Fuentes, ha explicado por su parte, que esta conmemoración no sustituye la edición actual del Contempopránea que se celebrará en octubre, sino que es una celebración de "los 30 años de historia desde un pequeño pueblo”. Además, el director ha asegurado que este festival constituye todo un logro que marcó un precedente cuando no existían festivales de música independiente en la provincia. El cumpleaños será “íntimo, con aforo reducido y un cartel acorde al espacio de la localidad”.

El Paseo de las Laderas espera así volver a encontrarse con aquellos que conocieron en 1996 el festival y con muchos artistas que forman parte de la historia del mismo. Como ha compartido Irene Fuentes, también de la organización, hay bandas "que incluso comparten aniversario con el festival”.

Además, habrá un concierto sorpresa para recuperar el lema de que “al Contempopránea se va a descubrir”. El director ha adelantado que “aunque este grupo es muy conocido, solo se vuelve a unir para la ocasión”.

Por su parte, el alcalde de la localidad ha presumido de “un pueblo con inquietud y gente organizativa”. Manuel Gutiérrez ha hablado de “hospitalidad y patrimonio” para hacer gala de esta iniciativa que empezó en Alburquerque y que sentó las bases hacia el resto de España.

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El CPOP tendrá camping y parking de autocaravanas gratuitos junto a la piscina municipal. Asimismo, se podrá llegar desde Badajoz mediante bus o acuerdos con conductores privados.