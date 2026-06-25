Tras las obras de remodelación la piscina de Monesterio abrirá al público la semana que viene

El concejal de obras y urbanismo, Antonio José Villalba, ha respondido a la pregunta del millón. La ola de calor que nos ha venido acompañando durante los últimos días, ha incrementado la incertidumbre entre la población local sobre si las obras de la piscina municipal estarían terminadas para esta temporada de baños. Villalba, responde que, a falta de los últimos retoques, “la piscina estará totalmente operativa para la próxima semana”, con lo que, a falta de conocer la analítica del agua; estricta obligación sanitaria para garantizar la salud, la higiene y la seguridad de los bañistas; la previsión es que la temporada de baños pueda inaugurarse antes del primer fin de semana de julio.

La remodelación de la piscina ha supuesto una gran inversión económica, que supera los 535.000 €, financiados a través de fondos propios. Al esfuerzo presupuestario se une la más que compleja obra civil con la que “modernizar todo el sistema de depuración y canalizaciones y reducir la capacidad del vaso principal”, que, según manifiesta Villalba, supondrá un ahorro de agua de unos 500.000 litros. En una primera fase se actuó en todo lo relacionado con la jardinería, zonas de sombra, riego y la sustitución del césped. El resultado final es el de unas instalaciones “totalmente modernizadas, adaptadas a la normativa y más seguras”.

El proceso

“Larga, costosa y necesaria”, así define el concejal el proceso de una intervención de la que destaca la disminución de capacidad del vaso principal, cuya profundidad máxima, ahora es de 1.65 metros, (anteriormente era de 2.30 metros), manteniéndose esta profundidad en todo el vaso, a excepción de la zona de acceso, cuya hondura es de 1.20 metros. “Necesaria por el ahorro de agua, pero, también por la necesidad de la impermeabilización del vaso”, añade Villalba.

El proyecto también ha contemplado la ejecución de una rampa de acceso para facilitar el baño a personas con movilidad reducida. Desaparece el cuarto de depuradoras y en su lugar se ha edificado una nave que alberga el nuevo sistema de depuración. Además, por exigencias de la normativa, se ha construido un nuevo vaso de compensación, “tres veces superior al existente”. Del mismo modo se han cambiado tuberías, canalizaciones y bombas, elementos que en muchos casos tenían una antigüedad de casi 40 años.

El resultado final, afirma Antonio José es el de “unas instalaciones modernas, que van a gustar a los usuarios. Una obra para que los vecinos y vecinas, disfruten de su piscina durante muchos años”. El concejal insiste en la financiación del proyecto. “Fondos propios, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, a través de sus fondos reintegrables”, que se devuelven a interés cero.

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Esta misma semana se realizarán las pruebas para la contratación de socorristas, taquilleros y personal de limpieza y, a partir de ahí, se comunicará oficialmente la fecha exacta de apertura de las instalaciones.