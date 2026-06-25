San Vicente de Alcántara celebrará el orgullo con la cuarta edición de Pichones Fest

San Vicente de Alcántara volverá a teñirse de arcoíris el este sábado con la celebración de la cuarta edición de Pichones Fest, el Festival por la Igualdad y la Diversidad LGTBIQ+, una cita ya consolidada en la programación municipal y que volverá a reunir en el Parque de España a vecinos y visitantes en torno a los valores del respeto, la inclusión y la libertad.

PICHONES FEST 2026 / EL PERIÓDICO

Organizado por el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara a través de las Concejalías de Igualdad, Juventud y Festejos, el festival se desarrollará en un espacio especialmente simbólico para esta celebración. El Parque de España fue declarado en 2022 Lugar Libre de LGTBIfobia por el Ayuntamiento y la Fundación Triángulo, convirtiéndose desde entonces en un referente local de convivencia, diversidad y compromiso con los derechos humanos.

La programación arrancará a las 21:00 horas con la Marcha por la Diversidad LGTBIQ+, que recorrerá las calles de la localidad acompañada por la energía de la batucada Batrakazú. Un recorrido festivo y reivindicativo que volverá a llenar San Vicente de Alcántara de color, música y mensajes en favor de la igualdad, visibilizando la importancia de seguir construyendo una sociedad libre de discriminación.

La concejala de Igualdad y Juventud, Sonia Antúnez, será la encargada de dar voz al compromiso institucional del Ayuntamiento con la defensa de la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+. Sonia Antúnez

Tras la marcha, el escenario principal del festival acogerá la lectura de los manifiestos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. La concejala de Igualdad y Juventud, Sonia Antúnez, será la encargada de dar voz al compromiso institucional del Ayuntamiento con la defensa de la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+. Junto a ella intervendrá el sanvicenteño Carlos Chaparro, quien ejercerá como portavoz del colectivo LGTBIQ+ local y trasladará un mensaje de visibilidad, respeto y reconocimiento desde la experiencia personal y colectiva.

Actuaciones en una anterior edición. / SENSUUM BOUTIQUE

Precisamente Carlos Chaparro formará también parte del cartel artístico de la noche bajo el nombre de Supernova, integrándose en un espectáculo drag que reunirá sobre el escenario a destacadas figuras del panorama nacional. Junto a él actuarán Gaylicia, Lucy Octopussy, Lola Spain y Sotiri, artistas que convertirán el Parque de España en un espacio de celebración, creatividad y expresión artística, demostrando el importante papel que el arte drag desempeña como herramienta de visibilidad y diversidad.

La noche continuará con la música de los DJs Tejona y Monsieur Blaya, encargados de poner ritmo a una velada concebida para el disfrute de toda la ciudadanía en un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso.

Los más jóvenes participan en talleres. / Javi Moreno

Como en anteriores ediciones, el recinto contará además con espacios complementarios para enriquecer la experiencia del público. La Glitter Bar Zone permitirá a los asistentes sumarse visualmente a la celebración con maquillaje y caracterización temática, mientras que la Food Truck Zone ofrecerá diferentes propuestas gastronómicas durante toda la jornada nocturna.

Con esta cuarta edición, Pichones Fest reafirma su crecimiento y consolidación dentro de la agenda festiva y cultural de San Vicente de Alcántara, convirtiéndose en una de las principales citas de la comarca para conmemorar el Orgullo y promover los valores de igualdad, diversidad y convivencia.

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Fachada del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara con la bandera arco iris. / Javi Moreno. Sensuum Boutique

Una vez más, el Parque de España será mucho más que el escenario de un festival. Será un punto de encuentro para celebrar la libertad de ser, reivindicar el respeto a todas las personas y seguir avanzando hacia una sociedad en la que la diversidad sea entendida como una riqueza compartida.