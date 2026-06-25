'Vives Emprende' destinará más de 7.000 euros a impulsar el emprendimiento rural

La Diputación de Badajoz y Acción contra el Hambre han anunciado el jueves 25 de junio la renovación de su alianza para continuar desarrollando el programa 'Vives Emprende', una iniciativa que tiene como objetivo fomentar las competencias emprendedoras, favorecer el autoempleo y promover modelos empresariales vinculados a la economía social en toda la provincia.

Desde 2018, el programa ha acompañado ya a más de 316 proyectos emprendedores y tras esta renovación, la institución provincial y la fundación vuelven a anunciar el reconocido concurso ‘Emprende y Despega’ como parte de las actividades del programa.

Concurso ‘Emprende y Despega’ 2026

La nueva convocatoria del concurso se celebrará el 30 de septiembre en Almendralejo. La iniciativa, que repite formato tras la buena acogida de ediciones anteriores, repartirá más de 7.000 euros en premios distribuidos en cuatro categorías. El 'Premio Despega', dotará de 2.500 euros al ganador. Además, se contará con el 'Premio Despega Joven', también dotado con 2.500 euros, 'Premio Impulso', dotado con 1.500 euros y un 'Premio Emprende' de 1.000 euros.

Carmen Habela, gestora de programas de inclusión sociolaboral de Acción Contra el Hambre en Extremadura ha querido subrayar la labor de la fundación a la hora de generar empleo, planes de emprendimiento y generar ideas de negocio: "Desarrollamos estos programas con convencimiento, por eso este concurso cuenta ya con varias ediciones y defiende el emprendimiento en la provincia que es la mejor herramienta para la despoblación”, subraya la gestora.

Así lo ha destacado también el diputado de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, que ha asegurado que en las poblaciones de menos de 6.000 habitantes es donde más existe esta necesidad: "En las ciudades grandes hay más oportunidades, pero el medio rural es más complejo; con esto demostramos que sí existe futuro en nuestros pueblos”, asegura el diputado de la institución provincial.

En relación con esto, el programa de este año pone especial énfasis en el reto demográfico, donde los representantes de ambas instituciones destacaron que en 2025 se apoyó la creación de 16 negocios en estas localidades, mientras que en lo que va de 2026 ya se han sumado siete emprendimientos rurales.

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Las bases de participación ya están disponibles y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 22 de septiembre.