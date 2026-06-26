Música
Concierto de clausura de los alumnos de la Academia de Dirección Anam Camerata en Puebla de la Calzada
La cita musical contó con la presencia del prestigioso director Andrés Salado, ganador del Premio Princesa de Girona de Artes y Letras
Juan Manuel Sánchez Guerrero
La Academia de Dirección Anam Camerata realizó un concierto de clausura en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, donde se cerraba el ciclo formativo dedicado a la dirección de orquestas. En este evento los alumnos formados por Miguel Morán pudieron enseñar todo lo aprendido al público, entre los que se encontraba el prestigioso director Andrés Salado.
Salado cuenta con una amplia trayectoria internacional como director de la Orquesta Nacional de Costa Rica y de la Orquesta Sinfónica Bayern de Barcelona, además de ser galardonado con el Premio Princesa de Girona de Artes y Letras. Durante este curso, Andrés Salado, también estuvo presente compartiendo sus conocimientos y experiencias con los alumnos de la Academia Anam Camerata e impartiendo clases magistrales junto a Miguel Morán.
La actuación contó con la Orquesta de Anam Camerata que interpretó el repertorio que eligieron cada uno de los alumnos participantes para que así pudieran vivir una experiencia real y profesional frente al público, que salió muy contento de esta cita musical y así hizo saber a los alumnos de la academia con un fortísimo aplauso y ovación al acabar el concierto.
Numerosos y relevantes conciertos
La agrupación musical Anam Camerata cuenta a sus espaldas con númerosas y relevantes actuaciones que la avalan como una de las orquestas más punteras de Extremadura. Entre ellas destacan conciertos sinfónicos y corales con artistas como la soprano Mar Morán o el Coro Amadeus, así como con los directores de orquesta Álvaro Albiach, Jorge Yagüe y Juan Pablo Valencia. Además de participar en la ceremonia de entrega de los Premios Carlos V ante Su Majestad el Rey Felipe VI en el Monasterio de Yuste y la representación de la ópera Gianni Schicchi de Puccini junto al programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz.
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