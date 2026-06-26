El Festival Templario de Jerez de los Caballeros ilustra el cupón de la ONCE del 11 de julio

El parque de La Morería, situado en la Alcazaba de Jerez de los Caballeros ha sido escenario este viernes de la presentación del cupón que la ONCE ha dedicado al Festival Templario que se celebrará en este municipio, último bastión de la Orden del Temple en los reinos de España, del 9 al 12 de julio próximo.

El alcalde, Raúl Gordillo, y el teniente de alcalde y concejal de Cultura y Patrimonio, Mario Méndez, acompañaron al delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, quien destacó la oportunidad que representa este cupón, con fecha de sorteo del 11 de julio de 2026, para promocionar esta Fiesta de Interés Turístico Regional con la que la localidad templaria revive un pasado de leyenda. La imagen que lo preside, una de las escenas de la obra teatral ‘En el nombre de Jerez’ y apartado destacado del Festival, se reproducirá en los 5’5 millones de cupones que se venderán en toda España.

Iglesias explicó que éste es el tercer cupón que la ONCE dedica a Jerez de los Caballeros, los anteriores fueron con motivo del V Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, nacido en esta ciudad, y para poner en valor su dulce más típico, el ‘Bollo turco’.

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En ese contexto, ha manifestado la intención de seguir colaborando con el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. El concejal de Cultura ha destacado que el Festival Templario esta iniciativa pone en valor una cita cultural muy importante y consolidada en el calendario cultural, turístico y festivo de Jerez de los Caballeros que cuenta también con una gran implicación ciudadana y está vinculada a la historia de esta ciudad y a su rico patrimonio.