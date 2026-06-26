La Guardia Civil interviene un kilo de cocaína escondido en un vehículo en Guareña

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “Brigbrain Colibrí”, ha detenido e investigado a un hombre y una mujer vecinos de la localidad toledana de Las Ventas de Retamosa, por un presunto delito de tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron cuando los agentes interceptaron el vehículo con el que circulaba el hombre por la autovía A-5, dentro del término municipal de Guareña.

La investigación se inició a principios de año, cuando los agentes observaron la actividad de un vecino del municipio de Las Ventas de Retamosa, quien se trasladaba con mucha frecuencia y por una duración escasa de tiempo a esta capital pacense, sospechando que se estaría dedicando a transportar sustancias estupefacientes desde su localidad de residencia, hasta puntos conocidos de distribución y venta de drogas.

La intercepción

Con los dispositivos de servicio establecidos en torno al mismo, el hombre fue interceptado en su vehículo cuando circulaba por la autovía A-5 dentro de Guareña. En la inspección minuciosa tanto de sus pertenencias como del vehículo y apoyados por el servicio cinológico con perro adiestrado en la búsqueda de sustancias estupefacientes, los agentes descubrieron un doble fondo o caleta practicada en la parte inferior horizontal de la carrocería de la puerta del conductor.

En esa zona ocultaba un paquete cuidadosamente envasado al vacío, que contenía en su interior 1.049 gramos de cocaína. De esta sustancia podría obtenerse en el mercado ilícito cerca de 5.000 dosis.

Doble fondo en la parte inferior horizontal de la carrocería del vehículo. / Cedida.

Tras su detención y una vez coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Don Benito, se llevó a cabo el registro de su domicilio en el que convive con una mujer. En la vivienda los agentes intervinieron además de una libreta con supuestas anotaciones de comercialización de droga, 4.000 euros (en billetes de 50) que supuestamente habría obtenido con su venta.

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Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias por un supuesto delito relativo a tráfico de drogas, investigando también a la mujer por su implicación en los hechos. Una vez puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretó su ingreso en prisión.