El poblanchino Álvaro Rodríguez, en el top 8 del Campeonato de España Alevín

El pequeño tenista local Álvaro Rodríguez se ha proclamado uno de los ocho mejores tenistas nacionales de la categoría alevín al llegar a disputar unos cuartos de final del Campeonato de España de tenis. Además de jugar también unas semifinales en el cuadro de dobles junto al pacense Pablo Vila.

El camino de Álvaro en el torneo comenzó con una fase de grupos perfecta, ya que ganó tres partidos de tres y así pasar a la siguiente fase como líder indiscutible. En octavos de final le esperaba Álvaro Galán, al quién venció con un resultado de 6-3 y 7-5, y con la sensación de haber realizado un gran partido ante un gran rival. Pero en cuartos de final no pudo superar a Yerard Armor, aunque cayó practicando un muy buen juego.

Equipo extremeño en Barcelona. / La Crónica

La expedición extremeña estuvo formada por Álvaro Rodríguez, Pablo Vila, Álex Romero, Helena Vaquero y Triana Hurtuna, equipo capitaneado por José María Hidalgo-Barquero Nieto. Rodríguez quedó en el top 8 nacional, pero esto no queda ahí, ya que se metió entre las cuatro mejores parejas del país al llegar a la semifinal de dobles junto a Pablo Vila. Los extremeños hicieron un gran papel durante todo el torneo, pero no pudieron superar a Pablo García y Javier Usallán que se alzaron finalmente con el campeonato nacional.

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Gran nivel extremeño

El campeonato nacional de tenis alevín termina con una muy buena exhibición de los atletas extremeños, ya que aparte de Álvaro Rodríguez, los tenistas Pablo Vila y Álex Romero también lograron llegar hasta los octavos de final del mismo. Por su parte Vila cayó ante Pedro J. Laredo por un 6-4 y 6-3, partido muy disputado, y por otro lado, Romero no pudo avanzar tras el gran partido de MarcoIbáñezez, quien se impuso por 6-2 y 6-1. El cuadro femenino no pudo pasar de la fase de grupos en individuales y perdieron en la primera ronda del cuadro de dobles ante la pareja formada por Viktoria Koloeva y Fabiola Prause.