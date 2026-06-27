El Ayuntamiento de Puebla de la Calzada acomete nuevas mejoras en la calle Puente

El Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, a través de la Concejalía de Urbanismo, sigue con la mejora y el mantenimiento del espacio público y las calles de la localidad. Esta vez ha sido focalizado en la calle Puente, una de las vías con más tránsito del municipio, ya que desemboca en la plaza de España.

Los trabajos que se han acometido en la calle Puente han sido de renovación de la red de abastecimiento de agua potable, pasando de unas tuberías antiguas de fibrocemento a unas nuevas de polietileno. Según explica el concejal de Urbanismo, Jairo Naranjo esta mejora está subvencionada por el 'Plan Avanzamos' de 2025 de la Diputación de Badajoz. La empresa encargada de esta obra es Contrucciones Majoin.

Jairo Naranjo adelanta también que tras finalizar estas obras, las próximas zonas en las que se va a actuar en la red de abastecimiento son la plaza de España, la calle Silo, la calle Practicante Alfonso González y la calle Albaicín hasta su cruce con la calle María Cristina, que esperan realizar con la siguiente subvención de la Diputación de Badajoz, a lo largo del presente año 2026 y 2027.

El cambio de tuberías de fibrocemento a tuberías de polietileno supone una renovación significativa y necesaria, porque las tuberías de fibrocemento cuentan con fibras de amianto. El amianto es un compuesto que se ha prohibido ya que con el deterioro al romperse liberan microfibras tóxicas. Desde su prohibición se está realizando una renovación paulatina de todas las tuberías del pueblo, para que así todos los vecinos puedan disponer de servicios e infraestructuras de calidad.

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Más mejoras

Otras de las mejoras que se han realizado en estas obras de la calle que desemboca en el ayuntamiento es la ampliación de sus aceras y el alquitranado de dicha calle. El equipo de gobierno ha aprovechado las obras de las tuberías para renovar por completo la calle Puente.