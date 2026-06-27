Calzada Romana
Se reanudarán las obras del nuevo colegio público de Puebla de la Calzada tras modificar el proyecto
Juan Mari Delfa se ha reunido con la consejera de Educación y Formación Profesional para reactivar la construcción de este centro
Juan Manuel Sánchez Guerrero
En 2024 la Junta de Extremadura, desde la Consejería de Educación, destinó 6,5 millones de euros para la construcción de un nuevo colegio público en Puebla de la Calzada, que sustituya al actual CEIP Calzada Romana. Una inversión necesaria, ya que el actual colegio público de la localidad se encuentra ubicado en el Palacio Marqués de la Vega, edificio que data del año 1904.
Estas obras han estado paralizadas casi desde el inicio de ellas y era una pregunta muy recurrida en la localidad, la de ¿qué es lo que estaba pasando con el nuevo colegio público?
Al fin los vecinos de Puebla de la Calzada tienen una respuesta. Juan Mari Delfa, alcalde de la localidad, se ha reunido con la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, para tratar el tema de la paralización de las obras.
Ha comentado el alcalde en sus redes sociales que en la reunión, la consejera les informó tanto a él como a Jairo Naranjo,concejal de Urbanism que desde el inicio de las obras, la empresa adjudicataria encontró un nivel freático que no estaba contemplado en el proyecto para la ejecución de la estructura del edificio. Esto quiere decir que el terreno donde se va a construir el colegio está saturado de agua y esto puede llevar a inundaciones o afectar a cimientos y sótanos.
Además, Delfa expone que ha sido necesario redactar un modificado del proyecto, un trabajo que se está llevando a cabo y que en cuanto finalice este proceso de cambio, las obras se reanudarán conforme al nuevo proyecto indique.
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