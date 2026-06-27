Versos copleros para animar la tarde a los mayores de la residencia de Monesterio

La asociación de Amigos y Amigas de la Poesía de Monesterio continúa estrechando lazos con la comunidad a través de los versos. A su habitual ‘Rincón Poético’, (programa radiofónico semanal en la emisora municipal), el colectivo, agrega otras actividades con las que fomentar el disfrute de la lírica, a través de recitales y encuentros. El penúltimo hace solo unos días en la sede de la asociación de pensionistas. El último, esta misma semana, en la residencia de mayores.

Un grupo de cinco miembros de la asociación se desplazó hasta el centro residencial para ofrecer un emotivo recital. Una iniciativa que busca romper con la rutina diaria de los residentes. La presidenta del colectivo, Cruz Bayón, ha destacado la “excelente” disposición de la dirección del centro: “El pasado año fuimos por primera vez. A la directora le pareció una excelente idea, con lo que este año, hemos querido volver a repetir la experiencia”.

Versos copleros

Para esta ocasión, los integrantes de la asociación seleccionaron cuidadosamente un repertorio, principalmente centrado en la figura del poeta Rafael de León. Los amigos y amigas de la poesía pusieron voz a algunos de los poemas más conocidos de este destacado miembro de la Generación del 27, convertido en el letrista más prolífico de la copla española.

La elección no fue casual. “Consideramos que esta generación de mayores reconocería al instante esos poetas que tantas veces popularizaron las grandes folclóricas del país”, añade Cruz Bayón. Cada socio recitó tres poemas. “Entre ellos, una creación expresa de Silvestre Martínez, dedicada a los residentes”.

Bayón ha destacado la “gratitud” que, actividades como esta suponen, tanto para residentes, como para los propios participantes. “El objetivo era hacerles partícipes y ayudar a romper su rutina diaria”, destaca la presidenta de la asociación. Al finalizar el recital, desde la asociación invitaron a los residentes a “plasmar sobre el papel” aquellos poemas que aprendieron en su infancia o en su juventud, que, al día de hoy, “todavía recuerdan”, para que, puedan formar parte del repertorio en una próxima edición.

Encuentro estival

Tras el cierre de temporada de su programa de radio, ahora, el colectivo se encuentra inmerso en la preparación de su próximo recital de verano. Se trata del VI Encuentro de Poesía y Música, que suelen ofrecer durante el mes de agosto, dentro de la programación cultural que organiza el ayuntamiento, a través de la Universidad Popular.

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El encuentro de este año está anunciado para el domingo, 26 de julio. Repetirán como escenario la coqueta Plaza de la Ermita. Actualmente, los integrantes se encuentran seleccionando el repertorio que ofrecerán en un evento muy singular, envuelto en una atmósfera íntima, que incluirá interpretaciones musicales a cargo de la familia Martínez Chaves.