250.000 euros estarán destinados a mantener viva la actividad cultural en la provincia de Badajoz

La Diputación de Badajoz aportará alrededor de 250.000 euros a la labor de asociaciones sin fines de lucro, en beneficio de las actividades educativas y culturales que ponen en marcha en la provincia, al tiempo que promueven fiestas populares.

En concreto, se destinará a asociaciones relacionadas con el folklore, con las tradiciones patronales de los municipios, con el sector primario que define gran parte del territorio, así como con la diversidad cultural o las peculiaridades de la sociedad.

Todo este tejido asociativo está formado por más de 200 entidades sin carácter lucrativo que representa la organización asociativa de muchos de los vecinos y vecinas de la provincia. Entre ellas, se incluyen colectivos que integran jubilados y pensionistas, amas de casa, personas con discapacidad, coros, grupos de encajeras, escuelas y agrupaciones de música, entre otros muchos.

Todas estas organizaciones conforman una red viva y diversa que preserva las tradiciones, fomenta la participación ciudadana y mantiene el pulso cultural de los municipios, contribuyendo de manera decisiva a la cohesión social y a la identidad del territorio.

Asociaciones beneficiarias

Que sean beneficiarias supone que cumplen con los requisitos establecidos y publicados previamente, y sus dotaciones responden a los criterios de valoración relacionados con su trayectoria, sus proyectos y su repercusión. En este sentido, la institución provincial ha buscado cumplir con sus objetivos de dinamizar los pueblos de propuestas accesibles, añadiendo esta implicación de las asociaciones a sus programas propios y al resto de inversiones que hace posible gracias al resto de convocatorias de subvenciones.

El reparto se hará teniendo en cuenta tres líneas de ayuda diferentes. Por un lado, la promoción educativa estará dotada con 16.200 euros, la cultural con más de 72.000 y por último, las fiestas populares con 13.500 euros.

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A través del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, la Diputación de Badajoz busca complementar su iniciativa propia y colaborar con el tejido asociativo que divulga y cohesiona, crea nuevos públicos y pone a disposición de la ciudadanía ofertas culturales y educativas con formación y cercanía.