Incendios forestales
Declarado el nivel 1 en el incendio de Castuera por posible afección del humo a Puerto Hurraco
Colaboran en la extinción cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas
El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Castuera por posible afección del humo a la localidad de Puerto Hurraco, ambos municipios de la provincia de Badajoz.
En el lugar ya se han desplegado medios del Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En concreto, hay siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción.
Asimismo, colaboran en la extinción cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.
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