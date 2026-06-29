La Hermandad de San Isidro de Monesterio convoca a los socios para renovar su junta directiva

En la asamblea general de socios y socias que se celebró en fechas previas a la celebración de la pasada romería de San Isidro, el hermano mayor, Santiago González Pecellín, anunció la apertura de plazos para la presentación de candidaturas para la elección de una nueva junta directiva. En este contexto, la hermandad ha emplazado a todos sus socios y socias, a una nueva asamblea, que se celebrará el viernes, día 10 de julio, a las 21:00 horas, en la sala de conferencias de la casa de la cultura, donde, “caso de presentación de lista única”, se procederá a ratificar a los nuevos cargos directivos. Si concurrieran más de una lista, la asamblea pondrá fecha a una segunda reunión, donde los asociados “deberán votar entre todas las candidaturas presentadas”.

Ana Reyes, portavoz de la directiva saliente, “anima” a todos los socios para que, “se animen” a presentar listas para la dirección de esta fiesta. La romería de San Isidro Labrador es uno de los eventos festivos más participativos del año. “Es muy importante que exista renovación”, asegura Reyes. “Algunos de nosotros llevamos ya más de 9 años y es momento de que, otras personas, con nuevas ideas e inquietudes, den un paso al frente y se hagan cargo de la hermandad”, afirma.

En bloque

Lo habitual, asegura Ana Reyes es que, “cuando llega el momento de renovar la directiva, algunos de los miembros salientes se queden”. En esta ocasión, inicialmente, se anuncia una renovación total. Aun así, los directivos salientes, se ofrecen para “colaborar” en todo lo necesario para “garantizar” la continuidad de una asociación, que, en la próxima edición tendrá la responsabilidad de organizar la 84ª edición de la romería de San Isidro Labrador.

“Ya tenemos algunas personas interesadas”; asegura la portavoz de la hermandad, con lo que la continuidad estaría asegurada. Aun así, oficialmente, todavía no se ha presentado ninguna candidatura. “Lo normal es que se conozcan en el transcurso de la próxima asamblea”. Ana Reyes recuerda que, para la presentación de listas, es necesario, como mínimo la incorporación de Hermano Mayor, o presidente; vicepresidente, tesorero y secretario, además de un grupo indeterminado de vocales, que suele rondar la docena. “Mientras más sean, mucho mejor”, afirma Ana Reyes, pues, “así, el trabajo será mucho más llevadero”, tanto en la toma de decisiones, como en las labores de gestión y organización.

Presentación de cuentas

Antes de la elección de la nueva directiva, tal y como consta en la citación oficial, la junta directiva saliente presentará el actual estado de cuentas de la asociación, así como el balance económico a la romería 2026. Posteriormente, se abrirá turno de ruegos y preguntas.

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Desde la hermandad, finalmente, se incide en la “importancia de la renovación de cargos”, para dar cumplimento a lo que indican sus estatutos, asegurando así la participación de todos sus socios y socias.