Los Premios Luz de Barbaño pondrán en valor la memoria, la educación y el patrimonio del entorno rural

Barbaño acogerá de la mano de la Diputación de Badajoz, la segunda edición de los Premios Luz. Será el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22.00 horas en la emblemática Calle Río. Este certamen tiene como objetivo reconocer el legado histórico, social y cultural de los pueblos de colonización así como visibilizar aquellos proyectos que conectan la memoria, la sostenibilidad y el progreso socioeconómico en el medio rural.

En el acto de presentación, el diputado del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha mostrado su satisfacción por la continuidad de esta iniciativa, ya que representa “una forma de entender el territorio que compartimos plenamente, desde la memoria, desde el orgullo de pertenencia y desde la convicción de que nuestros pueblos tienen mucho que contar y mucho que aportar”.

Por su parte el alcalde del municipio, Sergio Tena, ha querido expresar su agradecimiento a la institución provincial: “Gracias a esta institución, los pueblos más pequeños como Barbaño pueden poner en marcha este tipo de acciones”. Estos galardones, que en esta edición han recibido 18 candidaturas, trascienden lo meramente institucional y tocan la raíz de la identidad extremeña: “Los Premios representan, con orgullo, la fraternidad entre el territorio y sus habitantes y son una muestra de cómo preservar tradiciones y valores”, aseguró el primer edil.

Tres categorías que unen historia, vanguardia e inclusión

La ceremonia de entrega de los galardones contará con un premio a la Trayectoria Personal concedido a Mª Ángeles López Amado, arquitecta y funcionaria de la Junta de Extremadura e impulsora de la Estrategia Socioeconómica y Cultural de los Pueblos de Colonización de Extremadura entre 2015 y 2019.

También destaca el premio a la Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural otorgado al Estudio Creativaarquitectos procedente de Don Benito. Este último es pionero en arquitectura, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio construido de los pueblos de colonización de Extremadura desde 1997.

Por último, también se contará con un Premio a la Iniciativa Educativa y Comunitaria asignado al CEIP Adolfo Díaz Ambrona de Valdelacalzada por su proyecto 'Valdelacalzada, la Perla del Plan Badajoz' de recuperación de la memoria histórica de la colonización a través de una propuesta pedagógica innovadora e intergeneracional.

Compromiso con el municipalismo y el reto demográfico

El diputado Ricardo Cabezas ha reiterado el compromiso de “acompañar a todos los pueblos de la provincia que entienden que invertir en cultura, en memoria y en reconocimiento es también invertir en desarrollo, en autoestima colectiva y en oportunidades para el mundo rural”.

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Los Premios Luz 2026, que estarán abiertos al público, forman parte de las diferentes acciones para la lucha contra la despoblación y el fomento del crecimiento económico del entorno rural con el objetivo de asegurar que todos los municipios de la provincia -independientemente de su número de habitantes- cuenten con herramientas para preservar su memoria histórica, dinamizar su economía y generar nuevas oportunidades de futuro que fijen la población al territorio de manera sostenible.