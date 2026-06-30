Monesterio perfila los dispositivos de seguridad para los eventos más multitudinarios del verano

La Fiesta del Guarrito, la preferia de septiembre y la celebración del Día del Jamón son, tres de los grandes eventos que acogerá Monesterio a lo largo de los próximos meses. La gran concentración de personas, unida al consumo de alcohol y a las actuaciones musicales, que atraen a muchísimos visitantes hasta altas horas de la madrugada, suponen un reto para la seguridad integral. La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, reunió este martes, 30 de junio, la Junta Local de Seguridad, en la que, además de la coordinación de los cuerpos policiales para estos eventos puntuales, se abordaron otros temas relacionados con el análisis actual de los índices de delincuencia, la prevención de delitos, así como el diseño de actuaciones conjuntas para garantizar la seguridad ciudadana.

Tras la reunión, la alcaldesa señaló que, al día de hoy, la “principal preocupación” del ayuntamiento es, la “necesidad de refuerzos” para cubrir este tipo de eventos, “ante la escasez de efectivos de la Policía Local”. Si bien, el consistorio dispone de “planes de protección” y el apoyo de vigilancia de seguridad privada, se hace necesaria la colaboración de la Guardia Civil para evitar cualquier tipo de riesgo durante estas celebraciones.

Niveles delincuenciales

Durante la reunión, que se prolongó durante 2 horas, se abordaron otros asuntos relacionados con la situación delincuencial y los índices de criminalidad del municipio. Loli Vargas afirma que, de los datos aportados por la Guardia Civil, se puede afirmar que, “Monesterio es un pueblo seguro, tranquilo y respetuoso”, con niveles de delincuencia bajos y “estables”, con respecto a años anteriores.

La alcaldesa ha valorado la “presencia constante de la Guardia Civil” por las calles del municipio. El aumento de efectivos “se nota”, señala la alcaldesa. “Esta presencia está ayudando a prevenir actuaciones ilícitas y, sobre todo, robos, tanto en el polígono Industrial El Alcornocal, como en el Complejo Leo y en el municipio”.

Continúa preocupando todo lo relacionado con la salud pública y la juventud, así como todo lo concerniente con los índices de criminalidad. Así, el número de infracciones penales, sigue siendo “bastante bajo”, únicamente, con el aumento de casos relacionados con los ciberdelitos, aunque, “gracias a las denuncias y a la intervención de la Guardia Civil, cada vez se esclarecen un mayor número de infracciones”.

Violencia de género

La alcaldesa pone el acento y, por lo tanto, la preocupación municipal, ante cierto repunte en los delitos relacionados con la violencia de género. Según los datos dados a conocer, durante los primeros 6 meses de este año se han interpuesto 5 denuncias. Durante 2025, fueron 3. Actualmente, existen 14 casos abiertos de protección a las víctimas, en el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género, VioGén, de los que 3 se encuentran en el denominado riesgo medio.

Loli Vargas insiste en que, “Monesterio es un pueblo tranquilo y seguro”, con una de las tasas de criminalidad más bajas del país. Aun así, dada su situación geográfica, a medio camino entre grandes ciudades andaluzas y extremeñas y, sus rápidas vías de comunicación por carretera, el municipio se convierte en un punto “vulnerable”, que necesita del apoyo policial de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Además de la alcaldesa, la reunión de la Junta Local de Seguridad estuvo integrada por la Capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de Zafra, María Pilar Meléndez Vega; el comandante de puesto, Sargento de la Guardia Civil de Monesterio, Miguel Muñoz López y el agente de la Policía Local, Antonio Vasco Torrado.