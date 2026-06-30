Nace en Fregenal de la Sierra un centro de investigación y patrimonio dedicado a Benito Arias Montano

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra será sede a partir del mes de julio de un centro de investigación y patrimonio en torno a la figura de Benito Arias Montano, un humanista, teólogo y filólogo nacido en esta localidad.

El Centro Europeo del Humanismo Arias Montano es una iniciativa impulsada por la Sociedad Montana, una asociación sin ánimo de lucro que nace con la vocación de convertir la figura del humanista en un punto de encuentro entre investigación, patrimonio, cultura y ciudadanía. El acto inaugural del mismo se celebrará el próximo 6 de julio a partir de las 12.00 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco, sede del CEHAM, fecha que coincide con el 428 aniversario del fallecimiento de Benito Arias Montano.

Programación del centro

La programación se desarrollará durante la primera quincena de julio y combinará actividades académicas, culturales y asociativas, con especial atención al diálogo entre humanismo, ciencias sociales, arte, historia, pensamiento crítico y transferencia cultural.

Entre las actividades centrales destacan dos cursos. El primero será el IPP Summer School, organizado por el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, del 6 al 8 de julio bajo el título 'Metodologías de investigación aplicada a las políticas y bienes públicos'. Esta escuela de verano reunirá a especialistas en metodologías participativas, process-tracing, análisis cuantitativo de textos, diseño de encuestas y métodos mixtos aplicados al estudio de élites políticas.

El segundo gran eje académico será el curso 'Arias Montano: Humanismo en perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI', integrado en los Cursos de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura. Este ciclo académico se celebrará del 8 al 10 de julio en Fregenal de la Sierra e incluirá actividades que abordarán temas como la actualidad del humanismo.

Este último comenzará el 8 de julio con la inauguración de una exposición del artista Manuel Fernando Mancera. Ese mismo día se celebrará también un concierto renacentista, que contará con la participación de la Coral de la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros entre otras.

El 9 de julio, el curso contará con intervenciones de María Czepiel sobre humanismo y hebraísmo en la poesía bíblica de Benito Arias Montano; Gisela Hernández, sobre democracia y amenazas al Estado de Derecho en la Unión Europea; Manuel Fernando Mancera, sobre diseño editorial y difusión de contenidos; y Raquel Barrionuevo y Laura Nogaledo, sobre las convergencias entre arte y ciencia.

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Actividades complementarias

El 10 de julio, el programa continuará con más ponencias que abordarán temas como la censura, la presencia de la minoría judía en España, la participación ciudadana institucional o el humanismo e intelectualidad árabes. La programación se completará el 11 de julio con el Encuentro de la Red Sefardita Transfronteriza Ner Tamid, que refuerza la dimensión patrimonial, histórica y transfronteriza del proyecto.