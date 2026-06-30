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Desarrollo de la localidad

Nueva área de servicio en Valverde de Leganés: estación de carburante, hotel-restaurante y lavadero de vehículos

El alcalde ha formalizado recientemente la firma de la venta de los terrenos municipales

La inversión proyectada prevé un impacto directo en la generación de empleo y la dinamización del comercio y la economía local

Simulación de la nueva estación de servicio de Valverde de Leganés.

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La Crónica de Badajoz

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Valverde de Leganés

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés continúa avanzando en su estrategia de desarrollo económico con la puesta en marcha de un nuevo proyecto de gran relevancia para el municipio: la construcción de una moderna área de servicio junto al polígono industrial que incluirá estación de suministro de carburante, hotel-restaurante y zona de lavado de vehículos.

Esta actuación supone un paso significativo dentro de la planificación municipal orientada a reforzar la actividad económica local, mejorar la oferta de servicios y consolidar a la localidad como un punto de referencia. Estas instalaciones integradas en el área de servicio permitirán dar respuesta tanto a las necesidades de los usuarios de paso como a las demandas del tejido empresarial del polígono industrial y de la ciudadanía en general.

Se trata de una iniciativa que no solo ampliará la cartera de servicios disponibles en el municipio, sino que también contribuirá a mejorar su competitividad, su capacidad de atracción de visitantes y su posicionamiento estratégico dentro del territorio.

El alcalde de Valverde de Leganés, Manolo Borrego, ha formalizado recientemente la firma de la venta de los terrenos municipales a los nuevos propietarios, un paso administrativo clave que permitirá dar inicio al desarrollo del proyecto.

Importancia de este proyecto

Esta operación marca el comienzo efectivo de una actuación que se considera de gran importancia para el futuro del municipio. Desde la corporación municipal se valora muy positivamente esta inversión, al entender que tendrá un impacto directo en la generación de empleo, tanto durante la fase de construcción como en su posterior puesta en funcionamiento. Además, favorecerá la dinamización del comercio y la economía local.

Asimismo, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés subraya que este tipo de iniciativas "refuerzan la línea de trabajo centrada en impulsar el crecimiento sostenible del municipio, promoviendo la colaboración público-privada como herramienta fundamental para el desarrollo".

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Con este nuevo proyecto, la localidad da un nuevo paso en su apuesta por el progreso, la modernización de sus infraestructuras y la creación de oportunidades de futuro para sus vecinos y vecinas.

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