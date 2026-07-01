Programa Colaborativo Rural ATENEO de la Junta de Extremadura
El ayuntamiento de Monesterio forma a 10 desempleados en la especialidad de restauración
“Toda una oportunidad para el empleo ante la gran demanda que presenta el sector de la hostelería”, afirma la alcaldesa
El consistorio ha firmado convenios con empresas locales para contratar al alumnado durante 6 meses
Con el objetivo de satisfacer las necesidades que presentan los pujantes negocios de la hostelería de la localidad y, fundamentalmente, con la finalidad de seguir profesionalizando al sector, a través de personal cualificado que permita la contratación de personas desempleadas del municipio, el ayuntamiento de Monesterio, a través del Programa Colaborativo Rural ATENEO, acaba de inaugurar un proyecto de formación, dirigido a 10 personas desempleadas de la localidad, en la especialidad de operaciones básicas de restaurante y bar.
El curso, con una duración de 6 meses, está subvencionado a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, (SEXPE), con una dotación económica de 117.758 €. Se imparte en las instalaciones municipales de la Unidad de Desarrollo y Formación ‘Antonio Morales Recio – Las Moreras’. Aquellos alumnos o alumnas que superen la etapa formativa, podrán ser contratados por empresas del sector de la hostelería. Para ello, el ayuntamiento ha firmado 10 convenios de colaboración para la contratación del alumnado, con una duración de 6 meses.
Una oportunidad
La inauguración de esta acción formativa contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, acompañada por el concejal del Área de Empleo, Comercio e Industria, Guillermo Robledo; la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz Barriga; la coordinadora de la unidad de formación, Jose Garrón Torrado, así como del equipo técnico, integrado por un tutor coordinador y el monitor de la especialidad, Pablo Silva y Manuel Liberal, respectivamente.
Ante el alumnado, Loli Vargas destacó la importancia de estas acciones formativas que, “representan una gran oportunidad para el empleo, ante la gran demanda que presenta el sector de la hostelería”. Durante su intervención, la alcaldesa motivó a los participantes para que “aprovechen al máximo” la posibilidad que se les brinda, con la aptitud proactiva y abierta al aprendizaje. El éxito del proceso formativo, depende en gran medida del esfuerzo del alumnado.
Vargas, también se refirió al significativo nicho de empleo que representa esta formación e incidió en la particularidad de un programa que “permite la contratación del alumnado” durante medio año en empresas locales.
El Programa Colaborativo Rural ATENEO, (acciones de tutorización, enseñanza, empleo y orientación), es una iniciativa de la Junta de Extremadura y el SEXPE, dirigida específicamente a municipios de menos de 5.000 habitantes que, combina formación, orientación y empleo para personas desempleadas en riesgo de exclusión social. Entre sus objetivos también destacan la inserción laboral, mediante itinerarios que incluyen acompañamiento, formación y empleo, para fijar población en el medio rural y favorecer la dinamización económica de los sectores productivos. Ofrece contrato de formación en alternancia, para que los participantes adquieran experiencia laboral remunerada mientras reciben formación teórica.
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