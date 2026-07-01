La Diputación de Badajoz concederá 7 millones de euros a 20 municipios de la provincia

La Diputación de Badajoz concede 7 millones de euros a través del Fondo de Anticipos Reintegrables para inyectar liquidez y financiar inversiones en 20 municipios de la provincia. Gestionada a través del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), esta importante inyección económica a coste cero permitirá la ejecución de infraestructuras municipales indispensables, la sustitución de créditos gravosos a largo plazo y la cobertura de necesidades urgentes de tesorería.

Esta convocatoria del fondo FEAR se enmarca en las políticas estructurales de la institución provincial orientadas a la cooperación local y la lucha contra la despoblación en el mundo rural. Al proporcionar liquidez inmediata a coste cero y sin comisiones de intermediación bancaria, evita el endeudamiento municipal y fomenta el crecimiento económico equilibrado.

Líneas de actuación

Por líneas de actuación la línea dos, destinada a financiar inversiones, ha concentrado la mayor parte de las adjudicaciones. En total, se han concedido 17 anticipos en esta modalidad por un valor global de más de 6 millones de euros. Por otra parte, la línea 4, enfocada a resolver necesidades transitorias de tesorería, se han concedido dos anticipos que suman más de 530.000 euros, mientras que la línea 3, dirigida a sustituir operaciones de crédito de largo plazo, cuenta con una adjudicación de 320.000 euros.

En cuanto a la tipología de las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, los fondos se distribuyen de manera capilar a lo largo de la geografía provincial, abarcando desde grandes municipios hasta pequeñas localidades de menos de 200 habitantes. En concreto, han resultado adjudicatarios 19 ayuntamientos como los de Almendral, Fuente del Maestre o Ribera del Fresno, garantizando una distribución equitativa de los recursos públicos.

Gracias a estos 7 millones de euros de anticipos, las administraciones locales beneficiarias disponen del margen de maniobra necesario para asegurar la viabilidad de sus proyectos, dinamizar el empleo local mediante la licitación de obras e inversiones y blindar el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad que permitan fijar población al territorio y ofrecer igualdad de oportunidades a la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia.

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Balance de los Fondos FEAR

Desde la creación del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables en el año 2016, este mecanismo se ha consagrado como un referente en la asistencia económica. A lo largo de sus 14 ediciones, la medida ha permitido canalizar más de 91 millones de euros beneficiando de manera directa a 165 entidades, entre municipios, mancomunidades y entidades menores.