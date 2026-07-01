Licitado el proyecto para hacer más segura y urbana la travesía de la EX-112 a su paso por Burguillos del Cerro

La Junta de Extremadura ha licitado la redacción del proyecto de humanización de la travesía de la carretera EX-112 a su paso por Burguillos del Cerro, con un presupuesto de 146.728 euros. El objetivo es transformar este eje viario, que conecta la zona de Zafra con Jerez de los Caballeros, en un espacio más seguro, accesible e integrado en el entorno urbano.

El contrato contempla la prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica para definir de manera detallada las actuaciones necesarias. La intervención se centrará en un tramo que actualmente compatibiliza funciones propias de carretera interurbana con las de calle urbana, lo que genera problemas de seguridad vial, movilidad peatonal e integración paisajística.

El municipio, declarado Conjunto Histórico-Artístico, presenta además un importante valor patrimonial que requiere soluciones respetuosas y coherentes con su identidad. El proyecto abordará además deficiencias detectadas en el mismo como la falta de continuidad y accesibilidad en aceras, la escasez de pasos peatonales seguros, la elevada velocidad del tráfico o la desordenación del estacionamiento.

Medidas previstas

Entre las medidas previstas destacan el calmado del tráfico, la mejora de itinerarios peatonales, la creación de plataformas únicas en zonas del casco histórico y la reconfiguración del espacio público para priorizar a los usuarios más vulnerables.

Asimismo, se prestará especial atención a la integración paisajística mediante el uso de materiales acordes con el entorno, la incorporación de mobiliario urbano homogéneo y la mejora del paisaje urbano en espacios de alto valor histórico.

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Más soluciones

El proyecto también incluirá soluciones sostenibles como sistemas de drenaje urbano, mejora de la eficiencia energética del alumbrado y optimización de las redes de servicios existentes. Con esta actuación, la Junta de Extremadura avanza en su apuesta por la humanización de travesías urbanas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzar la seguridad vial y poner en valor el patrimonio de Burguillos del Cerro, transformando una vía de paso en un verdadero eje cívico adaptado a las necesidades actuales.