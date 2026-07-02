Los bomberos luchan contra un nuevo incendio forestal en La Codosera

Efectivos del Plan Infoex trabajan en el término municipal de La Codosera tras declararse un incendio forestal a primera hora de esta mañana. El foco, detectado alrededor de las 10.00 horas, ha obligado a movilizar a dotaciones terrestres para frenar el avance de las llamas.

Según informan fuentes de los bomberos forestales, los primeros indicios apuntan a que este nuevo brote podría tratarse de la reproducción de un incendio previo en el que los servicios de extinción ya habían trabajado durante la jornada del día 30 de junio.

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Para este nuevo aviso se han activado los bomberos forestales de la Junta de Extremadura. Cabe recordar que la zona ya había requerido una intervención de medios aéreos y terrestres del Infoex, la Diputación de Badajoz y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para asegurar el perímetro, además de tres dotaciones de bomberos de Arronches, en Portugal.