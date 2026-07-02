Suceso
Muere un motorista de más de 80 años tras una colisión con un camión en Fuente del Maestre
El accidente se produjo sobre las 9.30 horas en el cruce que conecta las calles Feria y Poniente
El hombre fue arrollado tras no visualizar una señal de stop
Gema Gallardo
Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico la mañana del jueves 2 de julio en la localidad pacense de Fuente del Maestre. Según datos aportados por 112 Extremadura, el accidente ha consistido en una colisión entre un camión y una moto en la Calle Feria de la localidad.
El fallecido es un varón de más de 80 años que ha sido arrollado por un camión de reparto tras no visualizar una señal de stop.
El accidente
Según ha informado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Barrios García, el accidente se produjo en el cruce de las calles Feria y Calle Poniente, después de que el motorista no advirtiera una señal de stop al incorporarse a la intersección y fuera arrollado por un camión de reparto que circulaba por la otra vía.
Despliegue de emergencias
Según ha informado el centro de salud de Fuente del Maestre el aviso se recibió sobre las 9.30 horas. En ese momento se trasladaron al lugar de los hechos una unidad medicalizada de emergencia perteneciente al Servicio Extremeño de Salud (SES) con base operativa en el municipio de Zafra, efectivos del centro de salud del propio municipio, Policía Local y Guardia Civil para tratar de intervenir en la asistencia y gestión del accidente.
Cabe recordar que el pasado 11 de mayo, un trabajador de 61 años perdía la vida en la localidad de Fuente del Maestre al quedar atrapado entre dos camiones en un accidente laboral.
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