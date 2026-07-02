Música, humor y estrenos: Furriones actuará en Olivenza el sábado 4 de julio

El grupo Furriones concederá un concierto en Olivenza el próximo sábado 4 de julio en el auditorio municipal de la localidad a las 22.00 horas. Con el apoyo de la Diputación de Badajoz y el consistorio, este encuentro musical se cuela en la programación cultural de la localidad para tratar de ofrecer un espectáculo que integra música de diferentes estilos.

Furriones cuenta con la particularidad de estar integrado en su totalidad por extremeños que llevan por bandera la cultura de la región. El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha destacado durante su intervención en el acto de presentación que este concierto no es una actuación musical más, "sino la oportunidad de disfrutar de un grupo que representa a la perfección las raíces y la idiosincrasia de la provincia".

Paco Peritín y Paco Muñoz, dos miembros de la banda musical, han señalado además que "el espectáculo es integral, los montajes originalísimos" y que su director "hace unas versiones que merece la pena escuchar".

Un vínculo con Olivenza

El grupo se creó hace 13 años con un estreno Olivenza y desde entonces han vuelto en varias ocasiones. "Fue emocionante porque era la primera vez que hacíamos una puesta en escena de lo que es nuestro espectáculo. Llevamos un espectáculo donde se inserta la música con el humor".

En este sentido, la concejala de Cultura, Alba Bonito, ha asegurado que "se trata de un grupo muy querido en el municipio, no solo por la calidad y la variedad de su repertorio que hace un recorrido por la música tradicional, sino que también porque entre sus componentes, hay varios oliventinos, lo que hace que el público lo sienta aún más cerca".

La agrupación, integrada por 37 artistas masculinos cuenta con cantantes y músicos de todo tipo, según explicó Paco Muñoz. El sello de identidad es la combinación de arreglos corales de alta calidad y una potente instrumentalización acústica, aderezada con notas de humor. Su amplio repertorio abarca desde el folklore tradicional hasta música de los años 60 y 80, sin dejar de lado el pop actual.

Novedades del concierto

Paco Fernández ha avanzado que el público oliventino se encontrará con un espectáculo completamente renovado: "Más de la mitad de los temas los tocaremos por primera vez en Olivenza, además de ofrecer dos temas de estreno absoluto".

Otra de las novedades será un popurrí o 'medley' de canciones de Manuel Carrasco y del director del grupo, Miguel Sánchez Cuevas. Además, cantarán muchos más temas que nunca se han cantado, "como por ejemplo Ramito de Violeta, de Cecilia."

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El precio de las entradas tendrá un coste de 8 euros si se adquieren de forma anticipada en los puntos de venta seleccionados o de 10 euros si se adquieren en el propio auditorio antes del concierto.