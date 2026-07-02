Refuerzo a la cultura local: 150.000 euros para bibliotecas municipales en la provincia de Badajoz

La Diputación de Badajoz destina 150.000 euros a reforzar los fondos de las bibliotecas municipales y agencias de lectura de la provincia. El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) publicó el miércoles 1 de julio una nueva convocatoria de subvenciones en especie destinada a la dotación de estos fondos que podrán solicitar los ayuntamientos y las entidades locales menores de la provincia.

Las ayudas consisten en la entrega de fondos bibliográficos y audiovisuales adquiridos previamente por la institución provincial. Serán los solicitantes que dispongan de bibliotecas públicas o agencias de lectura abiertas al público, quienes confeccionen la selección de obras que deseen incorporar a sus colecciones en función de las cantidades asignadas.

Cuantías y requisitos

Todas las entidades que cumplan los requisitos recibirán una asignación mínima valorada en 400 euros, que podrá incrementarse en función de distintos criterios objetivos como el gasto municipal realizado en la biblioteca durante el pasado año 2025, el número de habitantes de la localidad, la antigüedad del centro, el grado de cumplimiento del convenio de integración en el Sistema Bibliotecario de Extremadura y la ratio de volúmenes por habitante.

El presupuesto destinado a estas ayudas asciende a 150.000 euros, de los cuales 140.000 euros son para ayuntamientos y 10.000 a entidades locales menores.

Las bibliotecas o agencias de lectura beneficiarias deben estar integradas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura, acreditar que el servicio permanece abierto y funciona con regularidad, estar inscritas en el Directorio de Bibliotecas Españolas como biblioteca pública, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en la legislación de subvenciones.

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Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, en el plazo de 30 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, es decir, a partir del jueves 2 de julio.