Comienza la temporada de baños en la piscina de Monesterio tras una renovación de 500.000 €

Tras varios meses de obras, el pasado miércoles, 2 de julio, se inauguró la temporada de baños en la piscina municipal de Monesterio. Los bañistas se han encontrado unas instalaciones, “prácticamente nuevas”. La apertura llega tras una ambiciosa segunda fase de obras de remodelación, que ha supuesto una inversión de algo más de 530.000 €, con financiación propia, a través de las arcas municipales.

La alcaldesa, Loli Vargas no ha ocultado su “satisfacción” ante el resultado de este proyecto y ha puesto en valor el trabajo realizado. “Estamos muy contentos de poder abrir por fin las puertas de nuestra piscina”, ha señalado. “Ha sido un gran trabajo el que se ha llevado a cabo durante todos estos meses. Una obra compleja, pero, absolutamente necesaria para que Monesterio cuente con el complejo moderno, eficiente y disfrutable que se merece”, destaca la alcaldesa.

Accesible

Durante la primera fase de obras se actuó en todo lo relacionado con la jardinería, zonas de sombra, riego y la sustitución del antiguo césped. Durante los últimos meses se ha trabajado en la reducción e impermeabilización del vaso principal, cuya profundidad máxima, ahora es de 1.65 metros, (anteriormente, 2.30 metros), manteniéndose esta profundidad en todo el vaso, a excepción de la zona de acceso, cuya hondura es de 1.20 metros.

Este cambio, señalaba el concejal responsable de obras y urbanismo, Antonio José Villalba, “supone el ahorro de unos 500.000 litros de agua; una medida clave en la gestión hídrica actual. Además, pensando en que todo el mundo pueda disfrutar del recinto, “sin barreras”, se ha construido una nueva rampa de acceso para personas con movilidad reducida y se ha renovado por completo el sistema de depuración.

Una vez finalizadas estas obras, el ayuntamiento se plantea la elaboración de un tercer proyecto que englobe la zona de bar y vestuarios.

Precios

La piscina se inauguró con dos jornadas de entrada gratis para todos los bañistas. Las tarifas “no sufren variación”, a excepción del IPC, con lo que el precio de las entradas diarias para niños de 5 a 10 años, es de 1.20 €; para jóvenes, de 11 a 18 años, de 1.90 € y para mayores de 18 años, de 2.50 €.

Los abonos de temporada se pueden adquirir al precio de 12.50 €, para niños de 5 a 10 años; 18.50 €, para jóvenes y 31.00 €, para personas mayores. Existe una segunda modalidad para abonos de 15 baños, al precio cerrado de 18.50 €.

Los niños y niñas menores de 5 años están exentos de pago y los mayores de 65 años, discapacitados y familia numerosa, tienen una bonificación del 50% sobre el precio total.

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En la jornada de la apertura, la alcaldesa animó a vecinos y vecinas a “disfrutar” de la piscina, con el mensaje claro de que, también “cuidemos y respetemos estas instalaciones”, ideadas para que puedan seguir ofreciendo este servicio estival imprescindible, “durante muchísimos años”.